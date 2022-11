Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Malmö Österport 7 Läge

B-läge, Carolikvarteren, Malmö Uthyrbar area totalt

ca 10.925 kvm Hyresvärde

2.260 kr/kvm mot­svarande 24,7 mkr/år Uthyrningsgrad

100% Underhållsbehov

Hög standard, genomgående renoveringar gjordes under 2015. TRANSAKTION Köptidpunkt

Maj 2022 Köpare

Wihlborgs Säljare

SPP Köpeskilling

390 mkr Direktavkastning, bedömd

5,0% Sammanfattning

● Hög nivå inom hållbarhetscertifiering.

● Sweco hyr hela byggnaden sedan 2015. Tidigare hade Skanska sitt regionkontor här.

● Direktavkastningen bedöms till ca 5,0 procent.

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022)

I maj kommunicerades det att Wihlborgs förvärvat fastigheten Österport 7 i Malmö för 390 mkr, motsvarande 35.500 kr/kvm. Fastigheten är centralt belägen i Carolikvarteren. Säljare var SPP.

Kontorsbyggnaden uppfördes 1971 och genomgick omfattande renovering under 2015 i samband med att hyresgästen Sweco flyttade in. Under 2017 genomfördes hyresgästanpassningar och 2021 installerades laddstolpar i garaget. Byggnaden är miljöcertifierad med LEED och den första befintliga byggnaden i Europa som erhållit Platinum.

Total uthyrningsbar yta uppgår till 10.925 kvm. På fastigheten finns även ett garage med 161 parkeringsplatser. Sweco har sedan 2015 hyrt hela byggnaden, hyreskontraktet sträcker sig till december 2024.

Fastigheten är belägen vid Drottningtorget i centrala Malmö med direktaccess till citykärnan och centralstationen som ligger tio minuters promenad bort.

Malmö har under det senaste decenniet haft en stark ekonomisk tillväxt och en ökande befolkningsmängd, vilket har resulterat i stora satsningar inom byggsektorn. Många stora stadsutvecklingsområden är under uppbyggnad nära stationsområdet. Arbetet i Västra hamnen fortsätter, och där planeras för ca 1.670 nya bostäder och 5.000 nya arbetsplatser. Det gamla industriområdet i Nyhamnen ska utvecklas till Malmös nya framsida och inrymma upp till 9.000 bostäder och 21.000 nya och gamla arbetsplatser.

Enligt prognos ska ca 100.000 kvm ny kontorsyta uppföras i utvecklingsområdena runt Malmö centralstation fram till 2025.

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut till fyra spår och beräknas vara i full drift till 2024. De utökade spåren tillsammans med flera stora satsningar kommer att underlätta pendlingen.

Med fastighetens geografiska position strax utanför CBD finns stora möjligheter att dra nytta av pågående och framtida utvecklingsområden i närområdet.

Med en köpeskilling om 390 mkr bedömer Svefa direktavkastningen i affären till ca 5,0 procent vilket får anses vara marknadsmässigt för kontorsfastigheter på liknande läge.

Malmö har likt övriga städers kontorsmarknader utmaningar för att möta nya flexibla arbetssätt med mindre närvaro på kontoren men efterfrågan på kontor, framför allt mindre kontorsytor, är fortsatt god.