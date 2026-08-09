Snuddande nära tvångsinlösen i börsbolaget

Endast 0,32 procent från gränsen för tvångsinlösen

Besqab avstår del av storaffär med Alm

8 av 34 projekt tillträds inte.
Annons

CA köper för 250 mkr

Når nästan 100 000 kvm.
Modern urban building façade with two circular headshots of executives overlaid in the corner.

Bingo i Bocken för Fabege

Vänder hotande vakans till storuthyrning. Ett av de största kontrakten i CBD under 2000-talet.

Lista: Sök på 18 000 kvm kan bli tredje största i CBD

Duo i vinnarläge i framtida rekorduthyrning

Nya fullservicekontor öppnar i 7A Posthuset

Bellboy Hotels växer i Hässleholm

Wihlborgs storköp från Castellum godkänt

Senaste nyheterna

Klövern köper på västra Kungsholmen

Gör affär inom tullarna i Stockholm.
Annons

Sveafastigheter säljer till Acer för 727 mkr

Transaktion med fastigheter i Spånga och Nacka.

Finska kedjan växer med 5 000 kvm stor butik

Har stora planer för en expansion i Sverige.

Unik lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Kontorstunga bolag i storstäderna sticker ut – påverkar hyresnivåerna.
Annons
Gästkrönika

Rabatt på ruccola i storpack?

Vad sades egentligen mellan raderna i Båstad? Här är de viktigaste spaningarna om börsen, fastigheterna, affärerna – och egona. Läs Anders Elvinssons krönika!

Sagax investerar 310 mkr i Finland

Trianon och Wallfast satsar vidare på sitt fyndköp

Cederquist utökar hos Humlegården

Drangel spanar in i framtiden efter Ramsbury

Stor intervju Lars Drangel om tiden på Ramsbury Namnet Zappa. Stor konkurs blev jätteprojekt. Åhlénshuset i city kunde blivit Ikea. Jaguaren som imponerar.

Redaktionen tipsar

Vakansen fortsatt svagt uppåt för Vasakronan

Ytterligare ett avtal förlängt med Ericsson i Kista, ett annat uppsagt. Nästan fullt uthyrt i de fyra Hötorgshusen.

Mardrömsbilden – men ledande experter lugnar

Experter berättar om orsaken och hur det stora projektet på Manhattan ska kunna slutföras.

Hermansson köper 300 bostäder

Endast två bud inkom på beståndet. Priset hålls hemligt.

Sagax köper för 2 mdr

Rullar in 48 fastigheter i beståndet. Fullt uthyrt.
Annons