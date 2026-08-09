Snuddande nära tvångsinlösen i börsbolaget
Endast 0,32 procent från gränsen för tvångsinlösen
Endast 0,32 procent från gränsen för tvångsinlösen
8 av 34 projekt tillträds inte.
Når nästan 100 000 kvm.
Gör affär inom tullarna i Stockholm.
Transaktion med fastigheter i Spånga och Nacka.
Har stora planer för en expansion i Sverige.
Kontorstunga bolag i storstäderna sticker ut – påverkar hyresnivåerna.
Vad sades egentligen mellan raderna i Båstad? Här är de viktigaste spaningarna om börsen, fastigheterna, affärerna – och egona. Läs Anders Elvinssons krönika!
Stor intervju Lars Drangel om tiden på Ramsbury ✓ Namnet Zappa. ✓ Stor konkurs blev jätteprojekt. ✓ Åhlénshuset i city kunde blivit Ikea. ✓ Jaguaren som imponerar.
✓ Två bolag sticker ut när det gäller lönelyft. ✓ 19 av de redovisade bolagen betalade ut bonus 2025.
Exklusiv intervju. Jenny Hammarlund är sedan årsskiftet global chef för fastigheter vid den kanadensiska jätten OTPP som nyligen har gjort en handfull förvärv i Sverige.
Blir dominant i den östra delen av stadsdelen.
20-tal tomma lokaler. Går allt mer mot lågprisbutiker.
FV Fokus Intervju med Torleif Falk ✓ Synen på Nobel och Slussen ✓ 3 smultronställen i Stockholm ✓ Det mest frustrerande på jobbet ✓ 10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?
Alla har sökt sig närmare Stockholms innerstad. Läs om de nya adresserna. Men det finns även några som sökt sig till Kista.
Unik räknelista. Se de verkliga ”långsittarna” – och flera nya. Totalt 63 vd:ar listas.
Ferdinand Bobergs Gasklocka får nytt liv. FV är på plats.
FV Fokus Urfrågning av Filip Persson, vd på SLP. ✓ Förvärvstrategin. ✓ Samarbetet med kommunerna. ✓ Spekulationsvågen.
✓ 8 000 kvm. ✓ 187 rum. ✓ Lean Luxury-filosofi. ✓ Inspiration: Stockholms musikarv. ✓ Framtida Ruby-hotell. ✓ Bildextra.
Ytterligare ett avtal förlängt med Ericsson i Kista, ett annat uppsagt. Nästan fullt uthyrt i de fyra Hötorgshusen.
Experter berättar om orsaken och hur det stora projektet på Manhattan ska kunna slutföras.
Endast två bud inkom på beståndet. Priset hålls hemligt.
Rullar in 48 fastigheter i beståndet. Fullt uthyrt.