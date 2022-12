Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd olika skattefrågor avseende inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetsskatt. Skatt kommer att behöva betalas och som alla kostnader påverkar den vinsten i projektet. För att minska kostnaderna är det viktigt att ha koll på de skattefrågor som uppkommer och vilka konsekvenser som olika alternativ medför.

Oavsett om fastighetsutvecklingsprojektet utgörs av oexploaterad jordbruksmark eller en bebyggd fastighet där befintliga byggnader helt eller delvis ska rivas för att nya byggnader ska uppföras uppkommer en mängd överväganden som kan påverka skattekostnaden och därmed den totala kostnaden för projektet. Skatt blir en viktig faktor genom alla faser; från detaljplanearbete och fastighetsbildning till hantering av exploateringsåtaganden och utvecklingen av fastigheterna och sedermera eventuella avyttringar.

Rätt struktur redan från början

Redan på ett tidigt stadium bör en lämplig struktur för projektet skapas och en tidsplan upprättas. Denna kommer med största sannolikhet att förändras och bör uppdateras löpande. Initialt räcker det ofta med att tidsplanen är översiktlig och innehåller kritiska tidpunkter såsom exempelvis uppgift om när detaljplan förväntas vinna laga kraft, tidpunkt för fastighetsförvärv, tecknande av exploateringsavtal etc. Skattekostnaden i ett projekt är i många fall beroende av att transaktioner sker vid en viss tidpunkt i förhållande till andra händelser och då kan en tidsplan vara till stor hjälp. Ett ”enkelt” exempel som kan nämnas är att det i vissa fall är möjligt att minska stämpelskatten genom att överlåta en fastighet vid en viss tidpunkt. Stämpelskatten vid överlåtelse av en fastighet beräknas ofta på taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas. Genom att planera tidpunkten för överlåtelsen så att stämpelskatten beräknas på ett lägre taxeringsvärde kan kostnaden för projektet reduceras.

För att få ett bättre utfall på sista raden är det som regel till fördel att ta ett samlat grepp över alla skattefrågor redan från början och löpande under projektets gång utvärdera olika handlingsalternativ då de långa projekttiderna kan medföra såväl nya kommersiella överväganden som nya regler att ta hänsyn till. Det är inte ovanligt att vi som rådgivare kommer in i projekt lite för sent vilket ofta medför ökade kostnader som hade kunnat undvikas.