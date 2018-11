EQT lägger bud på Stendörren

EQT lägger ett kontantbud på Stendörren. Det framgår av ett pressmeddelande från EQT.

EQT:s bud offentliggörs genom Chicago Holding AB som erbjuder 100,25 kronor kontant per aktie. Budet är värt omkring 2 823 miljoner kronor. Budpremien är 3,8 procent.

Budet innebär även en premie om 9,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 91,3 kronor för B-aktien under de senaste 20 handelsdagarna och en premie om 4,5 procent jämfört med bokfört värde av eget kapital per stamaktie om 95,9 kronor, per 30 september 2018.

Störste ägare i Stendörren, Kvalitena med 37,8 procent av rösterna, har gått med på budet. Det har också Hummelbosholm, Knut Pousette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman gjort.