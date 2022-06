Alla elva dömda har överklagat

Påföljden i tingsrätten blev mycket hårdare än vad många räknat med, bland annat fängelsedomar för de båda som var misstänkta för grovt insiderbott.

Under onsdagen gick tiden för överklagande ut och under onsdagseftermiddagen kom den elfte och sista överklagan in.

Domen föll 1 juni. Den som var först med att överklaga gjorde det 10 juni. De numera före detta Baldertopparna överklagade båda den 17 juni.

Nu väntar alltså en ny rättegång i hovrätten eftersom något prövningstillstånd inte behövs i detta fallet. När det kan vara aktuellt me­d en ny rättegång är oklart. Först ska fallet och överklagandena registreras vid hovrätten. Därefter beror det på hovrättens arbetsbörda när det går att få in en ny rättegång i kalendern, dessutom ska de aktuella datumen sammanfalla med när de elva försvarsadvokaterna är tillgängliga.

Åklagaren Pontus Hamilton var efter tingsrättsdomen nöjd med de utdömda påföljderna för de elva. Han konstaterade för Fastighetsvärlden att nya direktiv ligger bakom hur man ser på insiderbrott.