50 Mäktigaste 2019

Historia: Anställd vid Balder sedan 2005. Mötte Erik Selin när han drev ett kafé nära Balders kontor där Selin var kund.

Aktuell: Står på många sätt bakom en av fastighetsbranschens största framgångssagor. Alltid gillat att göra affärer. Utsågs 2013 till Göteborgs Finansprofil tillsammans med Erik Selin där de kallades ” ett oslagbart team”. Ny på listan 2017.

Kuriosa: Har en bakgrund som komiker, under namnet Mustafa. En omskriven sådan under tiden han jobbade som fastighetsförvaltare. Haft egen show i SVT. Är via Chirp AB ägare i First North-listade Cybaero som tillverkar obemannade helikoptrar, Uppväxt i Iran.

Tre senaste åren: 40–48–X