Sex års tvist mellan Peab och URW över

Dom i målet mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield avseende entreprenaden Mall of Scandinavia i Solna har meddelats. Tvisten har pågått sedan 2017. Peab vann.

– Det känns bra att skiljedomen nu är klar och att vi vann framgång. Vi är stolta över att ha byggt Mall of Scandinavia, säger Jesper Göransson vd och koncernchef i Peab.

Tvisten är därmed avslutad och det finns inga kvarstående risker relaterade till entreprenaden Mall of Scandinavia.

Domen innebär att Peabs rörelseresultat påverkas positivt med 400 miljoner kronor i andra kvartalet. Resultateffekten före skatt blir 790 miljoner kronor i andra kvartalet. Kassaflödet kommer att påverkas positivt med cirka 1 400 miljoner kronor i tredje kvartalet.

Peab erhöll entreprenaden att bygga Mall of Scandinavia i december 2010 och anläggningen stod klar för invigning i november 2015. Peab ansåg sig ha rätt till ersättning för de fördyringar som omfattande ändringar av projektet under produktionsfasen innebar. Parterna kunde inte enas om utestående krav och mellanhavanden och skiljeförfarande inleddes under 2017. Skiljedom meddelades den 30 juni 2023.