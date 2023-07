Nya Backaheden förvärvar för 150 mkr från Hedin

Börsnoterade Backaheden, som skapats av Pareto, äger sedan tidigare Santa Marias lager i Kungsbacka. Den fastigheten förvärvades för 768 miljoner kronor i början av 2021.

Fastighetsportföljen som nu förvärvar från Hedin inkluderar fastigheterna Macken 2 i Skövde, Drönaren 1 i Varberg, Getinge-Brogård 2:16 i Halmstad och Hagalund 1:27 i Enköping. Fastighetsportföljen består av moderna bilanläggningsfastigheter som tillsammans omfattar cirka 10.217 kvadratmeter uthyrbar area där byggnaderna är uppförda utefter hyresgästernas verksamhet och behov.

Fastigheterna är belägna på strategiskt viktiga lägen för hyresgästernas verksamhet i motorvägsnära lägen. Majoriteten av hyresintäkterna (84 procent) i Fastighetsportföljen är hänförlig till hyresgäster inom Hedin Group koncernen, övriga två hyresgäster är Bilcity Cartrade West AB (14 procent) samt Dekra Automotive AB (2 procent).

Hyresstrukturen i majoriteten av hyresavtalen är triple-net, vilket innebär att hyresgästerna ansvarar för drift- och underhållskostnaderna. Tre av fastigheterna förvärvas via en så kallad ”sale and leaseback” affär där bolag inom Hedin Group koncernen tecknar tre tioåriga triple-net-hyresavtal i samband med tillträdet. Hyresintäkterna för Fastighetsportföljen bedöms uppgå till cirka 11,6 MSEK, vilket motsvarar 1 135 kr/kvm. Den genomsnittliga initiala direktavkastningen för Fastighetsportföljen bedöms uppgå till cirka 7,5 procent.

Förvärvet finansieras genom en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 111 miljoner kronor samt via senior bankfinansiering. Teckningskursen i företrädesemissionen har fastställts till 66 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade betalkursen för bolagets aktie under de senaste 20 handelsdagarna och är således utan rabatt för bolagets aktieägare. Bolaget har erhållit en teckningsförbindelse för teckning av aktier om totalt cirka 33,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 29,9 procent av företrädesemissionen, från bolagets största aktieägare Stenhus Fastigheter.

Det totala överenskomna fastighetsvärdet för fastighetsportföljen uppgår till 150 miljoner kronor (14.680 kr/kvm), före marknadsmässigt avdrag för latent skatt, med följande uppdelning mellan fastigheterna: Varberg Drönaren 1 uppgår till 52,9 mkr, Enköping Hagalund 1:27 uppgår till 38,5 mkr, Getinge Brogård 2:16 i Halmstad uppgår till 34,6 mkr och Skövde Macken 2 uppgår till 24 mkr.

Backaheden har även ingått en avsiktsförklaring med Tuve Projektutveckling AB som ger bolaget ensamrätt att förhandla kring ett eventuellt förvärv avseende samtliga aktier i TBP 3 AB och indirekt fastigheten Sparrhornet 3 i Varberg. Fastigheten är obebyggd och bolaget har för avsikt att, indirekt genom TBP 3 AB uppföra en Mercedes-anläggning för upplåtelse till Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag. Avsiktsförklaring är inte på något sätt bindande. Den potentiella investeringen för att förvärva fastigheten bedöms uppgå till ca 95 miljoner kronor och den årliga direktavkastningen förväntas uppgå till ca 7,0 procent.

Backaheden har anlitat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare och Born Advokater som legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Baker & McKenzie Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Pareto Securities AB.