Fastpartner köper Solna Port från Areim för hela 2 miljarder

Fastpartner har förvärvat fastigheten Brahelund 2 (känd som Skanskas tidigare huvudkontor) i Solna av Areim för en köpeskilling om 1.953,5 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 41.000 kvadratmeter LOA samt 625 garageplatser och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 123 miljoner kronor.

Nordanö var rådgivare till säljaren.

Fastigheten ligger strategiskt vid E4:an med goda publika kommunikationer till Stockholm City och Arlanda. Fastigheten består till största del av kontor men inrymmer även en restaurang, ett gym, lager- och konferensytor samt garageplatser. Fastigheten är högkvalitativ och certifierad enligt BREEAM In Use, very good, samt delvis finansierad genom emission av en grön obligation.

I och med förvärvet stärker Fastpartner sin position i Solna. Efter förvärvet kommer cirka 87 procent av Fastpartners hyresintäkter från Stockholmsområdet. Fastpartner tillträder fastigheten den 1 februari 2019.

– Fastpartner förstärker inte bara sin position som fastighetsaktör i Solna utan förvärvar även en fastighet av hög kvalitet med en stark helhetslösning för hyresgästerna. Det ger Fastpartner en produkt för framtiden som kan möta efterfrågan från hyresgäster som letar efter ett alternativ till Stockholms innerstad. Fastpartner har fokus på förvärv och nybyggnation av fastigheter med hög miljöklassificering, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Fastpartner äger sedan två kontorsfastigheter i Frösunda, längs E:an – några hundra meter ifrån.