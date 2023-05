Byggpartner tvingas till nyemission efter nedskrivning

Efter betydande nedskrvningar av främst flera projekt i Mälardalen måste Byggpartner ta in nytt kapital. Man avser att göra en fullt garanterad nyemission om 280 mkr.

Ett antal projektnedskrivningar samt riskreserveringar om 220 mkr kommer att belasta Byggpartners resultat för första kvartalet meddelar styrelsen. Det innebär att bolaget kommer att bryta mot sina kovenanter i sin bankfinansiering, soliditeten bedöms för närvarande ligga kring 8 procent. Bolaget har samtidigt en orderstock på 4700 mkr. Banken lämnar dock dispens om Byggpartner genomför en nyemission om 250 mkr.

Nu avser styrelsen att ta beslut om en nyemisson på 280 mkr. Det är en företrädesemission som är fullt säkerställd genom ingångna teckningsförbindelser och erhållna garantiåtaganden. Man har erhållit teckningsförbindelser för teckning av aktier både med och utan företrädesrätt som sammanlagt uppgår till cirka 201 mkr. Därtill finns garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till cirka 79 mkr.

Ett garantikonsortiet som garanterar 75 mkr erhåller åtta procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Om marknaden visar intresse kan nyemissionen utökas med 20 mkr.

Aktiekursen sjönk med över 25 procent under den första timmen på börsen under måndagen ned till en kurs om 20 kronor aktien. Beräknat på antalet utestående aktier motsvarar nyemissionen ungefär 14 kronor per befintlig aktie.

Byggpartners kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2023 senareläggs nu till den 25 maj 2023. Det preliminära resultatet (EBITDA) för kvartalet bedöms uppgå till cirka -185 mkr. Huvuddelen av de fastprisprojekt i främst Mälardalen som föranlett nedskrivningar kommer att slutföras under 2023. Bolagets fortsatta verksamhet i Mälardalen ställs om till en betydligt lägre risknivå.

Sture Nilsson, VD och Koncernchef kommenterar:

–ByggPartnerGruppen får genom den fullt garanterade föreslagna nyemissionen den finansiella stabilitet som krävs för att bygga vidare på våra starka lokala marknadspositioner där vi levererar god lönsamhet. Med nedskrivningarna och riskreserveringarna, samt en nedtrappad verksamhet i Mälardalen under tydlig omställning är det både min och styrelsens uppfattning att vi har minimerat risken för ytterligare nedskrivningar.