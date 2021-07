Areim och Holmström lägger bud på Magnolia Bostad

Areim och Holmströmgruppen lägger ett bud på Magnolia Bostad. Magnolia har 25.300 byggrätter i sin portfölj och har 9.800 boenden under produktion.

Några av Magnolias största projekt Vårby Udde, Huddinge, 1.800 bostäder

Kvarnsjödal, Botkyrka, 1.800

Näsängen 1, Åkersberga, 1.770

Stinsen, Sollentun,a 1.500

Södra Årby, Strängnäs, 1.325

Brogårdstaden, Upplands Bro, 954

Hede, Kungsbacka, 900

Grimsta 5:2 (Infra), Upplands Väsby, 890

Tullholmsviken, Karlstad, 897

Slipsen, Lund, 783

Bunkeflostrand, Malmö, 750

Bredängshöjden, Stockholm, 700

Senapsfabriken, Uppsala, 700

Mejeriet, Helsingborg 540

Kajkvarteren, Sundsvall, 480

Lotsen, Ystad, 470

Fyren, Nynäshamn, 456 Källa: FV/Magnolia Flera av projekten drivs i jv:n, några är även sålda.

Magnolia Bostads aktieägare erbjuds 76 kronor kontant per aktie. Vederlaget i erbjudandet motsvarar en premie om: cirka 32,4 procent jämfört med stängningskursen om 57,4 kronor för Magnolia Bostads aktie på Nasdaq Stockholm den 6 juli 2021.

Budnivån ger ett värde om 2,9 miljarder för hela Magnolia.

Nordanö är finansiell rådgivare till Areim vid budet.

Leif Andersson, grundare och styrelseledamot i Areim:

– Vi har under en tid följt utvecklingen i Magnolia Bostad och ser att bolaget har ett attraktivt erbjudande inom fastighetsutveckling och en spännande projektportfölj. Vi bedömer att vi tillsammans är bra ägare, med oss som ett kapitalstarkt bolag kombinerat med Holmströmsgruppens stora kunskap om Magnolia Bostad. Båda har även gedigen kompetens och lång erfarenhet av fastighetssektorn och en gemensam syn på långsiktigt fastighetsägande och social hållbarhet.

Holmströmgruppen innehar för närvarande 21.321.837 aktier i Magnolia Bostad, motsvarande 56,37 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad.

Fredrik Holmström, styrelseordförande i Holmströmgruppen:

– Holmströmgruppen och Areim avser att gemensamt driva Magnolia Bostad i en privat miljö, där bolaget får en förutsägbar kapitaltillgång över tid vilket möjliggör en långsiktig utveckling av hållbara och attraktiva bostäder. Vi ser i Areim en bra samarbetspartner för att tillsammans ge Magnolia Bostad rätt förutsättningar att förverkliga sin tillväxtagenda och strategi att bygga för egen förvaltning, vilket kommer kräva betydande kapital, samtidigt som vi erbjuder Magnolia Bostads aktieägare möjligheten att realisera sitt innehav till en attraktiv premie om 34 procent.

Budet ligger på ungefär den nivå bolagets aktie handlades på i juli 2018, därefter har den hela tiden handlats under den nivån och förra våren när pandemin sände chockvågor över börsen så stod kursen som lägst i 28 kronor. När bolaget introducerades 2015 stack kursen under det första halvåret från 37 kronor till 84 kronor inför årsskiftet. I augusti 2016 nådde bolaget sin historiska toppnivå på 125 kronor per aktie.

Holmströmgruppen och Areim ser goda förutsättningar för Magnolia Bostad att bygga vidare på den framgångsrika expansionen och anser att Holmströmgruppen och Areim som ägare är rätt aktör för Bolagets fortsatta utveckling. Konsortiet avser att som ägare i Magnolia Bostad bidra med kapital och expertis och tillsammans med Magnolia Bostad fortsätta utveckla Bolaget till en marknadsledande samhällsutvecklare. Konsortiet ser möjligheter för Magnolia Bostad att strategiskt fortsätta bygga olika typer av bostäder och social infrastruktur som över tiden kommer att ingå i den förvaltade fastighetsportföljen. Givet det kapital som kommer behövas för att realisera bolagets projektportfölj ser konsortiet fördelar med att operera i en onoterad miljö.

Det totala värdet av erbjudandet, baserat på samtliga 16.500.466 utestående aktier i Magnolia Bostad, som inte direkt eller indirekt ägs av FHH eller dess närstående parter, uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor. Erbjudandet värderar Magnolia Bostad, baserat på samtliga 37 822 283 utestående aktier i Magnolia Bostad, till 2,9 miljarder kronor.

Magnolia grundades 2009 av Fredrik Holmström och Andreas Rutili. Första bostadsprojektet som förvärvades låg på Lidingö. 2015 listades bolaget på Nasdaq First North.

Läs gärna Fastighetsvärldens stora personporträtt på Holmström respektive Rutili. Det på Fredrik Holmström har rubriken ”Från boxningsringen till slaget om bostäder” och det om Andreas Rutili har rubriken ”Tillbaka i hetluften”.

Ägarna Martin Dahlin (nionde största ägare), John Larsson (sjätte största ägare), och Erik Rune som tillsammans kontrollerar cirka 4,16 procent av aktierna i Magnolia Bostad har uttryckt att de avser att acceptera erbjudandet men har inte genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera erbjudandet. Andreas Rutili, grundare och styrelseledamot i Magnolia Bostad, som kontrollerar 4,40 procent av aktierna i Magnolia Bostad har, efter att Magnolia Bostads styrelse beslutat att rekommendera Magnolia Bostads aktieägare att acceptera erbjudandet, meddelat att han ställer sig mycket positiv till erbjudandet, men har inte genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera erbjudandet.

Dessa avsikter att acceptera erbjudandet motsvarar 8,56 procent, vilket tillsammans med FHH:s och närstående personers innehav om 56,96 procent av samtliga aktier i Magnolia Bostad, motsvarar 65,52 procent av samtliga aktier i bolaget.

Acceptperioden är 12 juli till 18 augusti 2021.

Skandinaviska Enskilda Banken är ensam finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare till FHH i samband med erbjudandet och avseende skatt, Svalner Skatt & Transaktion.

Magnolia har 25.300 byggrätter i sin portfölj och har 9.800 boenden under produktion. Magnolia har tidigare meddelat att bolaget innan slutet av 2025 inneha minst 4.000 färdigställda boenden i egen förvaltning alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde om minst åtta miljarder kronor.