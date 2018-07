Toksegt för Bonava i Sverige – men lyft i Ryssland

”Under det andra kvartalet sålde vi 24 procent er bostäder jämfört med i fjol trots en fortsatt avvaktande bostadsmarknad i Sverige. Det är svårt att bedöma när marknaden i Sverige kommer att återhämta sig men jag konstaterar att bostadspriserna i Sverige stabiliserades under kvartalet.”

”Efterfrågan från investerare är stark och vi sålde 407 (99) hyresbostäder under kvartalet. Vi har under en lång tid byggt upp en stabil investeraraffär och vi har som ambition att den över tid ska utgöra cirka 30 procent av vår totala försäljning. I Tyskland var mark- naden fortsatt stark med god efterfrågan. Vi sålde 312 (329) bostäder till konsumenter och vi ökade antalet byggstarter med nästan 50 procent. I Tyskland har vi nu kommit ikapp med starterna som på grund av en ovanligt kall vinter blev försenade under årets inledning. Vi startade 1.440 (1.442) bostäder under kvartalet och vi hade vid kvartalets utgång ett högt antal bostäder i produktion med en god försäljningsgrad om 72 (65) procent.

Bonavas resultat 1 april – 30 juni 2018:

Nettoomsättningen uppgick till 2 773 (3 387) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 306 (405) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 93 (99) MSEK

Rörelsemarginalen uppgick till 11,0 (12,0) procent

Resultat efter finansiella poster uppgick till 270 (346) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 212 (271) MSEK

Resultat per aktie uppgick till 1,96 (2,51) SEK

Kassaflöde före finansiering uppgick till -358 (-327) MSEK

Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 11,3 (18,7) procent

Antalet startade bostäder uppgick för perioden till 1 440 (1 442)

Antalet bostäder i produktion vid periodens slut uppgick till 10 178 (9 497)

Försäljningsgraden i pågående produktion uppgick till 72 (65) procent

Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 1 263 (1 020)

Antalet resultatavräknade bostäder uppgick till 875 (1 281)

St Petersburg står för 5 procent av Bonavas verksamhet och bolaget har haft en stark tid där. Totalt sett för hela koncernen dras genomsnittspriserna på bostäder till konsumenter ned av den marknaden eftersom priserna där är lägre. Försäljningen till konsumenter ökade under andra kvartalet i St Petersburg. Genomsnittspriset per bostad till konsumenter där ökade till 1,3 (0,7) MSEK. Rörelseresultatet för St Petersburg var lägre än föregående år eftersom färre bostäder överlämnades till konsumenter, men till en förbättrad marginal. Totalt sålde Bonava 193 bostäder till konsumeter i St Petersburg under andra kvartalet. Det kav jämföras med 82 för motsvarande period under 2017.