Scandic öppnar första inom budgetsatsningen Go

Ekonomisegmentet är det snabbast växande segmentet på hotellmarknaden i Europa. För att möta efterfrågan från en ny generation av hotellgäster öppnar Scandic det första hotellet under nya varumärket Scandic Go. Det öppnar på Upplandsgatan i Stockholm, ett befintligt Scandic-hotell som byggs om. ”Go” handlar om ett tänkt koncept som pausades under pandemin.

Det är dock inte första gången Scandic testar ett budgetalternativ. För drygt tio år sedan lanserade man HTL. Även då var hotellet på Upplandsgatan tidigt ut och sedan fanns bland annat ett på Kungsgatan som var den första HTL-satsningen. Målet då var priser som låg 25–30 procent under de vanliga affärshotellen.

Ett hållbart och smart hotellkoncept till ett bra pris, är Scandics affärsidé för Go. Ambitionen är att bolaget på sikt ska bli marknadsledare i ekonomisegmentet i Norden och med Scandic Go, öka expansionstakten utanför Norden. Först ut är Stockholm där Scandic Go öppnar i början av september.

Ekonomisegmentet har vuxit de senaste åren och förväntas öka ytterligare, drivet av ett förändrat resebeteende och nya ekonomiska förutsättningar för många resenärer. I Norden är segmentet underutvecklat jämfört med den europeiska marknaden och står för mindre än fem procent av den totala hotellmarknaden jämfört med 15 procent i Europa. Genom Scandic Go etablerar bolaget nu en position i ett snabbväxande segment med en klar ambition om att bli marknadsledande.

– Det snabbväxande ekonomisegmentet erbjuder oss en fantastisk och unik möjlighet att ytterligare stärka vår portfölj för att tillgodose den snabbt växande efterfrågan från en ny generation av hotellgäster. Med Scandic Go kommer vi ta en ledande roll i att utveckla segmentet i Norden och jag ser även stora expansionsmöjligheter utanför våra nordiska marknader, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef på Scandic Hotels.

Scandic Go står för smarta lösningar i attraktiva citylägen till ett bra pris. Designen är ung och välkomnande med fokus på hållbarhet. Varumärket erbjuder det mest väsentliga för ett smart boende. Fullservicerestauranger, gym och mötesfaciliteter har tagits bort till fördel för ett begränsat men noga utvalt erbjudande av mat, dryck, frukost och rumsupplevelser till ett bra pris.

– Med våra 270 hotell har vi idag ett brett erbjudande till mellan- och övre mellansegmentet inom besöksnäringen. Scandic Go blir därför ett perfekt komplement för att nå en ny, mer prismedveten målgrupp. Jag är övertygad om att detta initiativ och nya varumärke stärker vår tillväxtpotential ytterligare och jag ser goda möjligheter att öppna Scandic Go i ett 50-tal städer på våra marknader, avslutar Jens Mathiesen.

Genom den nya konfigurationen av Scandic Go, öppnar Scandic upp för hotell med kompakta rum och mindre publika ytor jämfört med bolagets fullservicehotell. Förutom konverteringar är planen primärt att växa varumärket genom nybyggnationer och övertagande av hotell. Med Scandic Go bedöms Scandics tillväxttakt på sikt kunna öka med 1 000 – 1 500 ytterligare kontrakterade rum per år. Målet är att bli marknadsledande inom ekonomisegmentet i Norden och att öka expansionstakten utanför Norden.

Varumärket Scandic Go presenterades för första gången under 2020, utrullningen pausades dock under pandemin. Nu är arbetet i full gång inför lansering efter sommaren. Det första hotellet i centrala Stockholm är ett befintligt Scandichotell på Upplandsgatan som kommer att genomgå renovering för att sedan öppna som första Scandic Go.