Rekordhögt driftsöverskott för Wihlborgs

Wihlborgs har presenterat sitt resultat för första halvåret:

Hyresintäkterna ökade med 21 procent till 1 935 Mkr (1 599).

Driftsöverskottet ökade med 22 procent till 1 389 Mkr (1 135).

Förvaltningsresultatet uppgick till 948 Mkr (950).

Periodens resultat uppgick till 625 Mkr (1 549), motsvarande ett resultat per aktie om 2,03 kr (5,04).

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det andra kvartalet:

– Wihlborgs resultat för det andra kvartalet 2023 är tämligen enkelt att sammanfatta: Vår kärnverksamhet fortsätter att gå bra. Hyresintäkterna ökar i kvartalet med 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år. När vi mäter kontraktsstockens hyresintäkter i lika bestånd är de 12,1 procent högre än för ett år sedan. Denna siffra är stärkt av att uthyrningsgraden under denna period har ökat med 1,5 procentenheter. Utsikterna för framtida intäkter stärks även av att vi för 33:e kvartalet i rad kan uppvisa en positiv nettouthyrning, detta kvartal på 14 Mkr.

– Balansräkningen är även detta kvartal stabil. Nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet sjunker och uppgår nu till 10,6 gånger. Tillgängliga likvida medel i form av outnyttjade kreditfaciliteter plus likvida medel uppgår till drygt 2,6 miljarder kronor. Vårt beroende av obligationsmarknaden är fortsatt lågt då endast 8 procent av våra lån kommer därifrån. Med en lönsam kärnverksamhet och tillgång till likviditet kan vi fortsätta investera för framtiden.

– Vi fortsätter även utveckla vårt hållbarhetsarbete i högt tempo. Energianvändningen per kvm fortsätter minska med ytterligare tre procent under kvartalet och i Malmö har det totala fjärrvärmebehovet minskat med sex procent under första halvåret. Ett viktigt bidrag är installationer av Wihlborgs innovativa kylvärmepump i flera fastigheter med minskad energianvändning på upp till 40 procent.