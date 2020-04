Kungsleden gett hyresrabatter för 21 mkr

Trots stor osäkerhet i marknaden lämnar Kungsleden en delårsrapport med ökande fastighetsvärden.Den organiserade värdeökningen ligger på knappt halva ökningstakten jämfört med med samma period förra året, 243 mkr mot 496 mkr då. Ökade hyresintäkter förklarar hälften av ökningen och den andra hälften beror på att det genomsnittliga avkastningskravet sänkts med 2 punkter.

Kungsleden konstaterar i sin delårsrapport att första kvartalets resultat inte i någon nämnvärd utsträckning har påverkats av viruspandemin. Däremot har bolaget fått samtal från oroliga och ekonomiskt pressade hyresgäster inom hotell, restaurang och besöksnäring. Dessa företag har uppvisat intäktsbortfall på mellan 50 och 70 procent. Bortfall som kommer att bestå så länge restriktioner finns i landet, konstaterar Kungsleden.

Vd Biljana Pehrsson skriver om konsekvenserna i sitt vd-ord:

”Vi har en god och nära dialog med våra värst drabbade hyresgäster för att på olika sätt stötta dem i det här läget. Det har resulterat i att vi har nått överenskommelser om månatlig hyresbetalning istället för kvartalsvis, motsvarande 32 miljoner kronor i kvartalshyra för andra kvartalet. Vi har också beviljat hyresrabatter om 21 miljoner kronor i andra kvartalet mot att vi i gengäld antingen har förlängt hyresavtalen eller höjt hyran på den resterande hyresperioden. Beviljade rabatter uppgår till 3 procent av den aviserade andra kvartalshyran. Vi har beviljat anstånd med hyresbetalning i andra kvartalet om 20 miljoner kronor mot en avbetalningsplan i 12 till 24 månader. Betalningsinflödet för andra kvartalshyran har varit god och – med beaktande av gjorda uppgörelser – i linje med tidigare kvartal.”

Kungsledens fastighetsportfölj utgörs till 75 procent av kontor och 15 procent av logistik, lager och industri. Endast 4 procent av fastighetsvärdet utgörs av detaljhandel. Inom detaljhandel utgör livsmedel ungefär en fjärdedel av andelen. Så Kungsleden tillhör de fastighetsbolag som hittills drabbats minst av krisen.

Biljana Pehrsson fortsätter:

”Skulle nedstängningarna i samhället fortsätta bortom juni kommer det ha stora negativa effekter på företag inom andra sektorer än de nu värst drabbade. Det i sin tur kommer inverka negativt på hela fastighetssektorn. Många marknadsbedömare talar dock nu om att nedstängningarna av verksamheter och länder skulle börja hävas om ett par månader, i juni, beroende på land och utveckling. Vi delar den bilden. Det är dock en väl optimistisk prognos att tro att allt ska återgå till det normala till hösten.”

Kungsleden står stabilt finansiellt. Kungsledens soliditet uppgick per den 31 mars till 43,9 procent och belåningsgraden till 45,6 procent. Bolaget har inga obligations- eller banklåneförfall under 2020. Samtidigt har Kungsledens kassa och tillgängliga faciliteter om 3 miljarder kronor för att kunna hantera samtliga återstående förfall på kapitalmarknaden under 2021.

Kungsleden äger fastigheter för 38,9 miljarder kronor, varav 4,5 och 4,0 miljarder finns i kluster Kista respektive Västra Kungsholmen.

Kungsledens nyckeltal för första kvartalet: