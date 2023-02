K2A konsoliderar men lämnar utdelningen oförändrad

Efter flera år med stora nyproduktionsinvesteringar har K2A under det senaste året bromsat nya projekt, men har för tillfället fortfarande 1348 stycken bostäder (2025) under produktion.

Den stora produktionen har gett kontinuerliga intäktsökningar och ökande driftsöverskott, men nu belastar ökade räntekostnader tungt. Förvaltningsresultatet landade under 2002 på 127,6 mkr (167,6) men då kommer 72,2 mkr (126,6) från värdeökningar i joint ventures. Orealiserade värdeförändringar i beståndet blev 3,5 mkr (742) men där visade förvaltningsbeståndet ett tydligt minus om –221 mkr medan de pågående projekten uppvägde med en ökning om 225 mkr.

I sitt vd-ord säger Johan Knaust att Räntetäckningsgraden kommer att sjunka från dagens nivåer på 1,8 gånger, men man bedömer att den under innevarande år och 2024 inte kommer att understiga den riskbegränsning man satt på 1,5 gånger.

Nu kommer 2023 bli ett konsolideringsår. Man kommer att effektivisera inom förvaltning och på så vis öka överskottsgraden i färdigställda projekt. Dessutom vill man säkerställa likviditeten och stärka balansräkningen genom att avyttra tillgångar. Med de åtgärderna ska man även skapa finansieringsutrymme för fortsatt tillväxt. Johan Knaust uttrycker förhoppning om att man kan börja byggstarta nya projekt under 2024.

Ur K2A:s delår 4:e kvartalet:

Hyresintäkterna uppgick till 105,0 mkr (79,7)

Driftsöverskottet uppgick till 64,6 mkr (49,6)

Förvaltningsresultatet uppgick till -13,1 mkr (131,9)

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -303,7 mkr (371,4)

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -274,3 mkt (433,6) och resultat per stamaktie uppgick till -3,40 kr (4,86)

Ur K2A:s bokslut för 2022:

Hyresintäkterna uppgick till 374,7 mkr (272,7)

Driftsöverskottet uppgick till 243,0 mkr (183,9)

Förvaltningsresultatet uppgick till 127,6 mkr (167,6)

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 1,5 mkr (741,9)

Periodens resultat efter skatt uppgick till 159,1 mkr (756,5) och resultat per stamaktie uppgick till 1,08 kr (8,10)

Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 5.012 (3.910)

Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,15 kr per stamaktie (0,15) lämnas till stamaktieägarna. Preferensaktieägarna föreslås få 20,00 kr, utbetalat kvartalsvis.