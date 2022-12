HFD: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

– Det är ett viktigt besked från domstolen idag om att den speciallag som den dåvarande regeringen tog fram och en enig riksdag beslutade om i september 2021 står fast. Speciallagen var nödvändig för att lösa den akuta situation som uppstod kring cementförsörjningen förra sommaren, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

– I en otrygg omvärld behöver nödvändiga råvaror i Sverige säkras, bland annat cement, för att kunna fortsätta bygga landet med nödvändig infrastruktur och bostäder och inte minst för att kunna säkerställa vårt svenska samhällskydd. Men också för att kunna möjliggöra viktiga projekt för att klara klimatomställningen.

HFD har idag beslutat att tillståndet ska stå fast. HFD gör bedömningen att regeringens beslut om ett tidsbegränsat tillstånd inte strider mot någon rättsregel. Detta innebär att kalkstensbrytningen och cementtillverkningen i Slite kan fortgå som planerat året ut.

Cementas tidigare tillstånd att bryta kalksten i Slite upphörde i oktober 2021. För att trygga den mest akuta beredskapen och cementförsörjningen i Sverige, beslutade regeringen i november 2021 att meddela Cementa ett tidsbegränsat tillstånd. Tillståndet omfattar den redan tillståndsgivna kalksten som fanns kvar inom ramen för det tidigare täkttillståndet, och gäller till och med den 31 december 2022. Ett antal miljöorganisationer ansökte hos HFD om s.k. rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att tillståndet skulle upphävas. Idag meddelade alltså HFD att tillståndet ska stå fast.

I april i år gav Cementa in en ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite under fyra års tid. Domen som idag meddelas av HFD berör endast det tidsbegränsade tillstånd som meddelades av regeringen hösten 2021, och påverkar därför inte prövningen av Cementas ansökan om fortsatt täktverksamhet. Ansökan om fortsatt fyraårig täktverksamhet handläggs av mark- och miljödomstolen, som kommer att meddela dom i målet den 13 december 2022.

Cementa i Slite tillverkar idag uppemot tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige och arbetar just nu inom ramen för ett tidsbegränsat tillstånd som löper ut den 31 december 2022. Cementa bedömer att Slitefabriken kan leverera enligt sin ordinarie plan fram till sommaren 2023 även utan ett nytt tillstånd, därefter är situationen oviss.

Ett kortare tillstånd under fyra år är en nödvändig lösning för att upprätthålla cementförsörjningen i Sverige under tiden som Cementas ansökan om ett längre tillstånd om 20–30 år prövas. Cementa planerar att lämna in ansökan om ett längre tillstånd under 2023.