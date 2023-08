Heimstadens belåningsgrad stiger

Vid halvårsskiftet var belåningsgraden i Heimstaden AB, mätt som LTV (loan to value) 57,2 procent, en ökning från 54,9 procent under det senaste kvartalet.

I dotterbolaget Heimstaden Bostad (där bland annat Folksam och Alecta är delägare tillsammans med Heimstaden AB) är motsvarande siffror 54,4 procent respektive 52,7 procent.Det innebär att nyckeltalet LTV på ett år försämrats från 46,5 till 54,4 procent, nära åtta procentenheter.

Räntetäckningsgraden uppgick till 2,0 en försämring från 2,3 under kvartalet och från 2,5 vid årsskiftet. Det högre ränteläget påverkar det nyckeltalet tydligt.

I Heimstaden Bostad uppgår räntetäckningsgraden nu till 2,4 mot 3,0 för ett kvartal sedan.Vi halvårsskiftet 2022 var den 4,0.

Hyresintäkterna ökade till 3,8 miljarder och koncernens bestånd har nu ett värde på 347 miljarder och 0mfattar 162166 bostäder.

Uthyrningsgraden är oförändrad på 98,2 procent.