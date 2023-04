Gardinföretaget Gotain öppnar flaggskepp i Caprea

I hörnet mellan Birger Jarlsgatan och Kungstensgatan på Östermalm i Stockholm uppför Balder projektet Caprea. Enligt Balder har intresset för lokalen varit stort. Att valet föll på e-handelsföretaget Gotain är dess grundare mycket nöjd med.

– Den känsla som Caprea förmedlar matchar Gotains varumärke. Lokalens utformning med fantastiska fönster, över 3 meter höga, ger oss perfekta möjligheter att visa upp gardinsortimentet på bästa sätt. Caprea är ett unikt projekt och jag ser fram emot att skapa en framtid för Gotain där, säger Eleonora Cantera.

Att matcha butikslokalen med rätt verksamhet och hyresgäst har varit viktigt för Balder och bostadsrättsföreningen. Förutom måttbeställda gardiner erbjuder Gotain också egentillverkade inredningsdetaljer utöver det vanliga.

– Gotain känns som klippt och skuret för Caprea och Eleonora Cantera har från första stund gjort ett starkt intryck på mig. Det är underbart att se hur en ung entreprenör skapat ett framgångsrikt företag med så fin verksamhet och god ekonomi, säger Thorsten Åsbjer, senior vVd på Balder.

Eleonora startade sin verksamhet 2018 med målet att göra det enkelt att beställa måttanpassade gardiner. Nu har verksamheten expanderat och den blivande lokalen erbjuder över 300 ljusa, välexponerade kvadratmeter i ett område där många av Gotains kunder finns.

Gotains sömnadsateljé ligger Skåne och där sys varje order upp på beställning. Teamet på ateljén består av 14 kvinnor som tidigare stått långt utför den svenska arbetsmarknaden, detta som en del av ett arbetsintegrerande projekt för invandrarkvinnor.

– Det känns väldigt bra och positivt att kunna visa att det visst går att ha all tillverkning här hemma i Sverige och samtidigt ha en lönsam affärsmodell. Vi syr allt på beställning och tack vare våra duktiga sömmerskor lyckas vi ändå ha snabba leveranser. Textilierna väver och producerar vi i Europa, säger Eleonora.

Newsec har varit rådgivare vid uthyrningen av butikslokalen och Gotain slår upp portarna i februari 2024.

Gotain har idag en mindre butik på Tegnérgatan 14 och en på Södra vägen 43 i Göteborg.

Under fjärde kvartalet i år flyttar de boende in. Majoriteten av bostäderna såldes snabbt och idag finns endast en lägenheter kvar, enligt uppgift till Fastighetsvärlden. Det är en lägenhet om 130 kvm, Det är tre som under försäljningstiden varit redo att köpa den, men alla har nobbats. Balder räknar med att den inom kort är såld även den.