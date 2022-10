Eva Landen: ”Räknar med att nettosälja även 2023”

Fastighetsbeståndet är värt 81,5 miljarder kronor.

Eva Landén, vd, kommenterar bolagets resultat för årets första nio månader:

– Corem har en hög andel bankfinansiering. Per den 30 september upp­gick krediter i bank till 75 procent av de räntebärande skulderna. Detta ger stabilitet i tider av volatilitet i kapitalmarknaden. Under det tredje kvartalet har Corem refinansierat ett antal banklån till i stort sett oförändrad margi­nal över Stibor.

– För att balansera det volatila marknadsläget för framför allt obligationer och certifikat utreder vi löpande möjligheterna till att öka andelen bankfinansiering ytterligare samt att avyttra fastigheter av lägre strategiskt värde. Vi har i dagsläget ett antal diskussioner igång avseende avyttringar av både enskilda fastigheter och portföljer av fastigheter.

Corem har hittills i år sålt fastigheter för 1,7 miljarder kronor, bland annat hela beståndet i Växjö. Dessutom var bolaget sålt för 4,3 miljarder till Klövern, där bolaget äger 49 procent.

Eva Landén konstaterar för Fastighetsvärlden att det kan röra sig om både solitärer och diverse svansar samt förvaltningsbestånd.

Corems nyckeltal jan-sept:

Intäkterna ökade till 3 306 mkr (1 708).

• Driftsöverskottet ökade till 2 233 mkr (1 227).

• Finansnettot uppgick till –747 mkr (–330), varav utdelning från aktieinnehav utgjorde 51 mkr (106).

• Förvaltningsresultatet ökade till 1 346 mkr (811).

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 176 mkr (1 514).

• Värdeförändringar på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde uppgick till –1 091 mkr (605).

• Värdeförändringar på derivat uppgick till 1 458 mkr (177).

• Resultatet efter skatt uppgick till 1 605 mkr (2 525), motsvarande 1,11 kr (3,70) per stamaktie av serie A och B.

• Nettouthyrningen uppgick till –30 mkr under januari–september och 68 mkr under de senaste fyra kvartalen.

• Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick den 30 september till 81 483 mkr.

• Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick den 30 september till 29,93 kr.