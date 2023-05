Eton hyr av Vasakronan i Sturekvarteret

Gutai Real Estete Consulting har varit rådgivare till Eton.

Tidigare i fastigheten har Stockholms krogbolag tecknat kontrakt om 360 kvm. Det återstår nu 200 kvm att hyra ut i gatuplanet. Plus 60 kvm ett våningsplan ner, vid tunnelbanan. Det är sedan tidigare klart att även The Bull and Bear Inn hyr 370 kvm.

Fastigheten, ligger i korsningen Birger Jarlsgatan–Grev Turegatan i ”Sturekvarteret” och omfattar totalt cirka 7.500 kvm. uthyrningsbar yta. Kontorsdelarna är fullt uthyrda till ARC.

Eton grundades 1928 i Gånghester, Borås. Eton har idag en flaggskeppsbutik butik på Sturegatan 8, men det finns inget beslut kring den butikens framtid, enligt vad FV:s känedom. Eton har även outlet i bland annat Gånghester och Barkarby.