K2A siktar på börsen

K2A, Knaust & Andersson Fastigheter AB, kan bli branschens nästa tillskott på börsen. Bolaget hoppas på en notering under 2019.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB utreder förutsättningarna för notering och ägarspridning av stamaktier av serie B på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019.

Om noteringen blir av planeras också en ägarspridning av huvudsakligen nyemitterade stamaktier av serie B.

K2A har anlitat Carnegie och Swedbank som finansiella rådgivare och Baker McKenzie som legal rådgivare.

K2A:s preferensaktier är sedan april 2015 upptagna till handel på Nasdaq First North Premier under kortnamnet K2A Pref. Om stamaktier av serie B noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista byter också K2A:s preferensaktier lista från Nasdaq First North till huvudlistan Nasdaq Stockholm.

K2A förvaltar omkring 1.800 hyresbostäder och har en projektportfölj med potential att utveckla ytterligare 3.400 hyresbostäder. Siktet är inställt på att produktionsstarta minst 500 bostäder per år under de närmaste åren.

Största ägare i K2A, per 30 september, är Johan Knaust (32,6 % av aktierna), Johan Thorell (9,7%), Johan Ljungberg (9,5%), Claes-Henrik Julander (8,7%), Christer Andersson (5,4%) och Ludwig Holmgren 3,0). Övriga aktieägare står för 31,2 procent.