24Storage-erbjudandet kraftigt övertecknat

Under tisdagen rings 24Storage in på börsen.

24Storage, en snabbväxande aktör inom self storage, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av 24Storage aktier om 100 miljoner kronor (erbjudandet) samt noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt, som bland allmänheten i Sverige. Teckningen, exklusive Cornerstone Investors, motsvarade drygt 6 gånger tillgängligt antal aktier och total teckning uppgick till 236 miljoner kronor. Bolaget tillförs genom nyemissionen drygt 1.700 nya aktieägare.

Erbjudandet i sammandrag:

Priset per aktie i Erbjudandet var 47 SEK, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i 24Storage om cirka 701 MSEK efter Erbjudandet.

Erbjudandet utgjordes av 2 128 000 nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande 100 MSEK.

Genom erbjudandet har 24Storage tillförts en bruttolikvid om 100 MSEK och en nettolikvid om cirka 92,2 MSEK och därtill tillförts drygt 1 700 nya aktieägare.

I erbjudandet har ett antal investerare (”Cornerstone Investors”), under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, på förhand tecknat totalt 1 595 744 aktier, motsvarande 75 procent av

Erbjudandet till totalt värde om 75 MSEK. Detta inkluderar bland andra Adrigo Asset Management (17 MSEK), Consensus Asset Management via tre fonder (15 MSEK), Johan Thorell via bolag (15 MSEK) och Ivar Kjellberg AB (15 MSEK).

24Storage har inlämnat spridningsintyg till Nasdaq och handeln i 24Storage aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds den 10 december 2019 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”24STOR”.

Likviddagen för Erbjudandet är den 12 december 2019.

Fredrik Sandelin, vd, kommenterar:

– Vi är väldigt glada över det stora intresset för 24Storage-aktien och emissionen. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market ger oss möjlighet att både expandera ytterligare samt att stärka vår varumärkeskännedom. Urbanisering, trångboddhet och en ökad befolkningsmobilitet driver efterfrågan inom self storage samtidigt som vår affärsmodell med digitaliserade och automatiserade processer gynnar oss som uppstickare och möjliggör skalbarhet och fortsatt tillväxt. Vi ser fram emot en spännande framtid för 24Storage och välkomnar alla nya aktieägare.

Jan-Olof Backman, styrelseordförande, kommenterar:

– Den stundande noteringen utgör en viktig milstolpe och det stora intresset är en kvalitetsstämpel för 24Storage. Det är glädjande att kunna erbjuda aktiemarknaden en ny investeringsmöjlighet i ett snabbväxande och spännande fastighetssegment. Self storage kräver framförallt anläggningar i bra lägen, tillgång till finansiering och effektiv drift. Med 23 förrådsanläggningar och nya etableringar under kommande åren har 24Storage goda förutsättningar att leverera aktieägarvärde via fortsatt tillväxt, positiva kassaflöden och successiv uppvärdering av fastighetsportföljen.

Arctic Securities är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget.

Fastighetsvärlden publicerar bilder från inringningsceremonin i börshuset under tisdagsförmiddagen.