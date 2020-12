Sveaviken köper i Malmö – ska bygga 400 bostäder

Cushman & Wakefield har varit säljarens rådgivare. Walthon Advokater har agerat legal rådgivare åt köparen.

Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas enligt 4.500 kr/kvm ljus BTA och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas ske under första halvåret 2022.

Fastigheten har ett mycket attraktivt läge i Sorgenfri. Planarbete pågår för utveckling av cirka 400 bostäder efter att den nuvarande industribyggnaden på platsen rivits. Byggstart förväntas ske under första halvåret 2022.

På platsen hade tidigare verkstadsföretaget Addo sin fabrik. När Addo i början av 60-talet började få ekonomiska problem köpte bolaget av Facit-koncernet. I Malmö tillverkades främst räkne-, bokförings- och databehandlingsmaskiner. Nu ska den gamla industribyggnaden rivas.

Sorgenfri är ett av Malmös största och mest centrala stadsutvecklingsprojekt.

– Vi är mycket glada över förvärvet av denna fastighet som vi ser fram emot att utveckla och förvalta långsiktigt. Läget i Malmö är mycket bra och vi ser fram emot att etablera oss i staden. Vi ser även fram emot att utveckla fastigheten och göra detta till ett attraktivt bostadskvarter i innerstaden, säger Pär Thomaeus, grundare och vd på Sveaviken Bostad.

Sveaviken Bostad utgör ett av fem dotterbolag till SIBS och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning.

Idag har Sveaviken 561 bostäder under förvaltning och knappt 1.000 bostäder under uppförande i bland annat Luleå, Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget cirka 5.000 bostäder under planering och målsättningen är att producera cirka 1.000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.