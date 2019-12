Serneke säljer hotellfastighet i Malmö till dubbla köpare

Köpare är Executive Property Development Europe AB och Fastighets AB Hemporten – vars andelar kommer att omfatta 60 respektive 40 procent av ägandet i fastigheten.

Svefa var köparen Executive Propertys rådgivare. Annordia var Sernekes rådgivare.

Serneke har utvecklat planen för fastigheten som omfattar ett long stay-hotell med 65 rum, för vilka hyresavtal tecknats med Apartments by the More Hotel AB, samt 42 hyresrättslägenheter.

Serneke Bygg tecknar i och med affären ett totalentreprenadavtal för att genomföra produktionen av hotell och lägenheter.

Byggstart sker omgående och projektet beräknas vara klart under andra kvartalet 2022. Entreprenadens ordersumma om cirka 151 miljoner kronor inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2019.

– En försäljning av ett spännande projekt där hotell och bostäder skapar synergier i ett attraktivt område i Malmö. Det är också roligt att kunna genomföra ännu en affär i linje med vår strategi, säger Jonas Håkansson, regionchef för Serneke Projektutveckling, i en kommentar.