SBB utvidgar översyn – bolaget kan säljas

Rådgivare har anlitats för att utvärdera alternativen:

– Styrelsen kan inte delge någon tidsram, men man kommer att agera skyndsamt och noggrant, säger SBB:s grundare och vd Ilija Batljan till TT.

Ett bud på hela bolaget kan vara intressant om det avspeglar substansvärdet bättre än dagens börskurs, enligt Batljan.

– Hela poängen med detta är att styrelsen anser att det inneboende aktievärdet i verksamheten är väsentligt högre än nuvarande marknadsvärde. Då är det ansvarsfullt att agera, säger Batljan.

SBB har vuxit snabbt och ägde den 31 mars fastigheter värda 134 miljarder kronor.

Ett andra alternativ för SBB är att avyttra något av de tre segment verksamheten har: bostäder, samhällsfastigheter och fastighetsutveckling. Det tredje alternativet är att sälja styckefastigheter.

SBB har den senaste tiden agerat lika snabbt på försäljningssidan som man tidigare gjorde kring förvärv. Blanda annat har man sålt 49% av en portfölj med utbildningsfastigheter (EduCo) till den kanadensiska jätten Brookfield. SBB har även sålt bolaget Svenska Myndighetsbyggnader till Kåpan Fastigheter, bolaget har särboterat bostadsbolaget Amasten under namnet Neobo, SBB har sålt det stora aktieinnehavet i JM (till delvis AMF) och har offentliggjort planer på att notera även Sveafastigheter.

Styrelsen i SBB anser att det inneboende aktievärdet i verksamheten är väsentligt högre än SBB:s nuvarande marknadsvärde. Styrelsen har därför beslutat att det är i aktieägarnas intresse att utvidga sin översyn av strategiska alternativ för att avgöra vilket av de tillgängliga alternativen som maximerar aktieägarvärdet, samtidigt som förstklassig service till bolagets hyresgäster fortsatt säkerställs.

Styrelsen har anlitat J.P. Morgan Securities Plc. och Skandinaviska Enskilda Banken AB som finansiella rådgivare. Vinge har anlitats som legal rådgivare.

Förra veckan sänkte Fitch Ratings SBB:s kreditbetyg till så kallad skräpstatus. Sänkningen kommer sedan ratinginstitutet S&P Global i början av maj också sänkte betyget till skräpnivå.

SBB-aktien föll under fredagen under 5 kronor, men handlades upp under måndagen efter att bolaget meddelat försäljningsplaner, upp 7 procent efter en timmes handel.

Batljans egna holdingbolag Ilija Batljan Invest AB är hårt pressat av SBB-krisen. Det är det bolaget som är största ägare i SBB.

– Mitt bolag mår inte bra när SBB inte mår bra. Jag har varit med på hela resan. Jag har deltagit i alla emissioner och köpt aktier på olika kurser, så det är för mig – och alla andra aktieägare – viktigt att styrelsen har en tydlig process och gör allt för att titta på alla möjliga alternativ, säger Batljan till TT i en intervju.

Affärsvärlden berättade nyligen att holdingbolaget högst upp i Batljans bolagssfär har noll öre i kapital. Stoppad SBB-utdelning påverkar förstås det bolaget.