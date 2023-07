Nivika halverat exponering mot obligationsmarknaden

Q3, mars – maj 2023:

De totala hyresintäkterna ökade med 3 % till 149 Mkr (144)

Driftnettot ökade med 6 % till 100 Mkr (94)

Förvaltningsresultatet minskade till 23 Mkr (52)

Värdeförändring fastigheter uppgick till -4 Mkr (223) varav realiserade värdeförändringar uppgick till 25 Mkr (14)

Periodens resultat minskade till 16 Mkr (240)

Resultat per aktie 0,27 kr (4,93)

Under kvartalet har Nivika därmed i princip halverat sin exponering mot obligationsmarknaden. I maj löstes den första obligationen, 2020/2023, i sin helhet. Obligationen hade ett utestående belopp om 600 miljoner kronor och ett ursprungligt förfall i slutet av september 2023. Bolaget har även löst en säljarrevers som löpt med ränta i nivå med obligationen om 80 miljoner kronor under april. Allt annat lika innebär det en minskning av räntekostnader på 55 miljoner kronor per år, skriver Nivika i rapporten.

Arbetet med att få till stånd en förlängning av löptider på befintliga banklån har också fortsatt under kvartalet. Genomsnittlig kapitallängd var 2,4 år per den 31 maj och under perioden har bolaget förlängt lån på nästan 1 miljard kronor. Nivika har under perioden även utökat sin låneportfölj, avseende finansiering av pågående byggnationer, dels i form av byggnadskreditiv, dels i form av slutfinansiering. Även swap-portföljen har under våren gjorts om och utökats. Per den 31 maj hade bolaget räntesäkrat totalt 1,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 30 procent av låneportföljen.

Vd Niclas Bergman kommenterar:

– Under tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 3 % till 149 (144) och driftnettot ökade med 6 % till 100 (94). Det ökade driftnettot drevs i huvudsak av ett större fastighetsbestånd. Under perioden har tre kommersiella fastigheter färdigställts, vilka kommer att tillföra 9 miljoner kronor i årshyresintäkter. Bolagets intjäningsförmåga per 31 maj var 606 miljoner kronor. Efterfrågan är fortsatt god på de flesta av Nivikas marknader, trots utmanande marknadsförutsättningar.

Vid periodens utgång uppgick Nivikas fastighetsportfölj till 10,6 miljarder kronor.