Börsen har nu hamnat i ett lågt förväntansläge där obekväma nyheter från bolagen inte längre påverkar kurserna så påtagligt som tidigare. Det är finansieringsläget som påverkar synen i stort.

I de banorna diskuterar Anders Elvinsson på Cushwake samt Peter Norhammar, förvaltare på NRP Anaxo Nordic m2, om hur läget är på direktmarknaden samt på aktiemarknaden för fastigheter.

Elvinsson tar upp några positiva saker för värdena. Att många fortfarande har en positiv nettouthyrning och att även framåtskridande i detaljplanearbeten kan ha positiv inverkan på värdena, liksom de investeringar som görs i de befintliga investeringarna.

Det har varit få affärer och lite information runt dem, men yielderna ska upp menar han. Ett segment där det synts tydligt i år är inom nyproducerade bostadshyresfastigheter.

Norhammar tycker det känns som att börsen tagit höjd för att framtiden kommer att innebära att bolagen kommer att gå mycket sämre de närmaste åren och det är finansieringen som man främst skjuter in sig på. Det positiva man bör ta till sig är att bolagen överlag kommer att ha minst oförändrade kassaflöden på intäktsidan under 2023 och även in i 2024, anser han.

