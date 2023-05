KKR köper 1.200 bostäder i Finland – siktar på Sverige

Läs även Alexander Thams blir Nordenchef vid KKR

Säljer gör Kruunuasunnot som hade Catella som rådgivare. Priset är hemligt, men rådgivningsbolaget uppget att det är årets största fastighetsaffär i Finland.

Förvärvet sker via KKR:s europeiska fastighetsplattform. Det är KKR:s första förvärv i Norden via European Core Plus Real Estate-strategin.

Affären gäller 30 bostadsfastigheter.

Alexander Thams, direktör och chef för Nordics Real Estate för KKR:

– Denna transaktion markerar ett viktigt steg i tillväxten av vår nordiska fastighetsplattform när vi fortsätter att accelerera vår regionala investeringsstrategi. Vi är glada över att förvärva en portfölj av högkvalitativa tillgångar med stor potential som möter behoven hos lokala hyresgäster och den växande efterfrågan på hyresbostäder.

Bostadsportföljen kommer att förvaltas av Avant Capital Partners. Krogerus var juridisk rådgivare till KKR i affären.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden siktar KKR på fler nordiska köp och Sverige är högt prioriterat. Fokus finns på logistik/lager och bostäder.