K-Fastigheter rusade 40%

Vid den inledande handeln med K-Fastigheter snuddade kursen vid 150 kronor, upp över 40 procent från teckningskursen om 105 kronor. Fram till 13.30 har aktien sedan handlat mellan 147 till 149 kronor under god omsättning. Aktier för 119 miljoner hade då omsatts vilket innebär att ungefär var nionde nyemitterad aktie sålts vidare med snabb vinst av de som tecknat.

Det långsiktiga substansvärdet per aktie innan nyemissionen angavs i prospektet till drygt 59 kronor. Emissionen har tillfört bolaget 788 miljoner kronor, före omkostnader, och innebär samtidigt att substansen per aktie ökar till omkring 68 kronor. Den övertilldelningsoption som finns kan att tillföra ytterligare 118 miljoner om den utnyttjas fullt ut. Substansen ökar enbart med någon krona per aktie genom den.

Bolaget har som mål att öka sin substans med 20 procent per år över en konjunkturcykel.