Nya bilder: Ingka satsar miljarder i Kungens Kurva

Som FV tidigare har berättat ska Kungens Kurva expandera rejält – från dagens 25.500 kvm till cirka 55.000 kvm. Nu står det klart att utbyggnaden blir på cirka 28.000 kvm. Mat och skönhet står på agendan, men även en sammanslagning med det befintliga Ikea-varuhuset. Investeringen överstiger mer än två miljarder kronor.

– Vi går tillbaka till vårt arv och det är ju Ikea. Det handlar om att ”furnish your life – furnish your home – at home”. Det är så vi pratar inom vår familj. Vi har en plan på att göra en destination för hela livet. Och det är inte bara inredning utan att hitta komplement till Ikea, men också för hela människan. Det blir upplevelser, men vi ska inte göra en nöjespark. Vi vill hitta partners som har upplevelser i sitt koncept, sa Yvonne Arentoft, centrumchef för Kungens kurva för Ingka Centres, till FV i mars.

Det första spadtaget för utbyggnaden togs den 15 juni och hela projektet, som byggs i etapper, är tänkt att stå färdigt 2033.

Matvärlden är först ut att öppna i det omgjorda garaget, på en yta om 7.000 kvm. Öppning sker i slutet av 2024. Det kommer även att byggas en food hall om cirka 2.000 kvm.

– Ingka Centres har startat den största förändringen av Kungens Kurva sedan IKEA öppnade 1965. På tio år kommer vi att skapa en helt ny mötesplats och destination för allt inom mat, mode och heminredning. På sikt tänker vi ännu bredare och utvärderar förutsättningar för andra typer av verksamheter, säger Yvonne Arentoft.

– Det känns bra att projektet har startat. Investeringen betyder mycket för Huddinge kommun och våra medborgare. Vår kommun har stora planer för hela Kungens Kurva och handelsområdet, och Ingka Centres är en viktig del i det, säger Emil Högberg (S), kommunalråd.

Därefter expanderas området norr- och västerut med 21 000 kvadratmeter, inklusive en sammanslagning med IKEA-varuhuset, vilket kommer innebära en ny gemensam entré och ett bredare utbud av restauranger, mode, skönhet, service och mycket annat.

– Det känns fantastiskt att äntligen vara i gång. Med den här expansionen skapar vi framtidens mötesplats. Hur vi shoppar och vad vi efterfrågar har förändrats, inte minst under pandemin, och vi måste möta de förväntningarna. Vi ser en otrolig potential för Kungens Kurva att vara en ledande aktör inom matupplevelser, familjeaktiviteter och traditionell shopping inom mode, inredning och mycket mer, säger Yvonne Arentoft.

Kungens Kurva är Skandinaviens största handelsområde. Här finns också världens första och näst största Ikea-varuhus, den Guggenheim-inspirerade byggnaden där flera av Ikea:s ikoniska element, som ta-det-själv-lagret, introducerades för första gången och har blivit självklara delar av dagens Ikea.