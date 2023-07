Hotell ökar med 100 bäddar i Castellums Skrapan

Best Western Plus Hotel Plaza har i Västerås tecknat en avsiktsförklaring med Castellum om att utöka antalet hotellbäddar i Skrapan.

På den utökade ytan om 1.000 kvm, i Skrapan, blir det ytterligare 50 hotellrum och 100 bäddar. Hotellet kommer att efter expansionen kunna erbjuda totalt 250 rum och 522 bäddar. Hotellrummen uppförs i den befintliga byggnaden där ytor på ett resurseffektivt sätt kan färdigställas till slutet av 2024.

– Vi har tillsammans med Castellum under flera år jobbat tätt med att utveckla Best Western Plus Hotel Plaza. Att tillsammans med en engagerad fastighetsägare kunna ta ett stort och viktigt steg för vår fortsatta utveckling och expansion i Västerås känns otroligt spännande, säger Best Western Plus Hotel Plazas VD Tobias Hultberg.

Best Western Plus Hotel Plaza är centralt beläget i Västerås och erbjuder en komplett hotellupplevelse för såväl semesterfirare som affärsresenärer. Här kan du bo, äta, mötas och gå på spa tillsammans med vänner, familj eller kollegor och njuta av en fantastisk utsikt över staden. ”Skrapan” som Best Western Plus Hotel Plaza håller till i byggdes år 1990 när Västerås firade 1 000 år som stad.

Höghuset Skrapan ingick när Castellum förvärvade hela Kungsleden.