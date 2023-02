Castellum tappade endast 9 kronor i substans

Det för Castellums ägare så turbulenta 2022 åtespeglas inte riktigt i utvecklingen för förvaltningsresultatet. Förvärvet av Kungsleden under 2021 bidrog att förvaltningsresultatet växte rejält, med 28 procent under 2022. Utslaget per aktie blev ökningen inte lika fin, men den uppgick i alla fall till 9,5 procent.

Nettouthyrningen för helåret landade i nivå med den för året innan och bolaget hade positiv nettouthyrning under samtliga kvartal.

Räntekostnaderna ökade rejält under året, nära en fördubbling mot året innan. Det samt en negativ värdeutveckling under framförallt senare delen av året pressade ned totalresultatet till 1.750 mkr.

Ur Castellums bokslut för 2022: