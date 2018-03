Castellum investerar 307 mkr i ombyggnation i city

Stor ombyggnation av unik fastighet. I maj 2017 tillträdde Castellum fastigheten Sabbatsberg 24 (tidigare Stockholm Vatten-huset) om totalt 11.500 kvm vid Torsgatan i centrala Stockholm efter att ha köpt fastigheten för 800 miljoner från Stockholms stad.

Nu berättar Castellum att bolaget ska investera 307 miljoner för att i en första etapp skapa cirka 9.000 kvm moderna arbetsplatser.

Fram till 2016 rymde den Stockholm Vattens huvudkontor. Castellum köpte fastigheten med avsikt att förädla och utveckla byggnaden för att skapa ett levande blandkvarter med moderna arbets- och mötesplatser i ett mycket attraktivt läge.

Den första ombyggnadsetappen som inleds under våren 2018, omfattar ca 9.000 kvm och beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2019. Som en följd av hög efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm startar Castellum ombyggnation utan kund, men med god beredskap för anpassning under projektets gång. Fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt om 40 mkr.

– Det är stor efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm. I och med ombyggnationen av fastigheten Sabbatsberg 24 breddar Castellum sitt utbud och kommer att kunna erbjuda unika kontorslösningar i ett extremt attraktivt läge nära centralstationen, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Ombyggnationen av Sabbatsberg 24 är en del av Torsgatans pågående utveckling mellan Norra Bantorget och S:t Eriksplan. Fastigheten ska i möjligaste mån öppnas upp mot gatan och kopplingen till innergårdarna stärkas, samtidigt som byggnadens unika historik och ursprungliga gestaltning i jugendstil bevaras.

Castellum äger sedan tidigare flera grannfastigheter och planerar att på sikt, tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare i området, utveckla och skapa ett koncept för hela Torsgatan.