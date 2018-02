Akelius når magiska 100 miljarder i fastighetsvärde

Akelius bostäder: Berlin – 12.271

Stockholm – 9.245

Malmö – 4.063

Hamburg – 4.205

London – 2.148

Toronto – 3.645

New York – 1.534

Boston – 920

Montreal –1.855

Köpenhamn – 1.031

Paris – 1.100

Washington DC – 673

Övriga – 3.977

Näst på tur att nå den magiska gränsen är sannolikt Balder och AMF. Läs mer om vilka som är de största bolagen här – och jämför med hur det såg ut 2007/08.

– Just 100 miljarder har inte någon betydelse, annat än att det är en milstolpe. Något att fira. Däremot är storlek än fördel när det gäller inköp och finansiering. Ratinginstitut ger högre betyg till stora bolag, säger Pål Ahlsén, VD vid Akelius sedan 2010 när bolagets fastighetsvärde var 25 miljarder.

I bokslutet framgår även vilka strålande affärer Akelius gjort under 2017. Där uppger bolaget att man sålt fastigheter för 7.096 miljoner kronor under året. Det kan jämföras med 3.888 miljoner som bolaget betalade i förvärvspris plus investeringar. Alltså 83 procent upp.

Akelius bokslut för 2017:

Hyresintäkterna steg till 4.122 miljoner, en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter.

Driftsöverskottet steg till 2.413 miljoner, en ökning med 10,7 procent för jämförbara fastigheter.

Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om 8.554 miljoner, vilket motsvarar 9,7 procent.

Fastigheter köptes för 12.490 miljoner. Fastigheter såldes för 7.096 miljoner, främst i Sverige. Vid utgången av december uppgick fastighetsbeståndets värde till 104,6 miljarder (87,7).

Soliditeten uppgick till 46 procent och belåningsgraden till 44 procent. Den säkerställda belåningsgraden minskade till 18 procent. Likviditeten uppgick till 7.429 miljoner.

VD Pål Ahlsén:

– Vi finns i femton storstäder med stark befolkningstillväxt.Vi har lämnat tre mindre städer. Försäljningspriset var femton procent över verkligt värde. Operation ”clean the map” är genomförd. Kapitalet har återinvesterats i städer som New York, London, Toronto, Berlin, Stockholm, Köpenhamn.