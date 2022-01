Fullt fokus på tillväxt

Okonventionell. Stenhård satsning på unga medarbetare, uppkäftig marknadsföring och en massa energi. Med det receptet har Per Svensson byggt Croisette med nära 100 medarbetare, men siktet är ställt mycket högre.

Per Svensson Född: I Malmö 1990.

Bor: I villa i Klagshamn ca 8 km söder om Malmö centrum.

Utbildning: Treårig utbildning i fastighetskunskap vid Malmö högskola.

Aktuell: Driver Croisette med stora tillväxtambitioner.

Om branschen: ”Den uppenbara potentialen i fastighetsbranschen globalt är något som attraherar mig.” Karriären i korthet 2012: Kandidatexamen i fastighetskunskap vid Malmö högskola.

2012: Anställs vid Datscha.

2014: Går över till verksamheten i Newsec Investment.

2015: Grundar Croisette efter sommaren 2015.

Att Per Svensson vill hålla en riktigt hög tillväxttakt är något av en underdrift. Stup i kvarten skickar det bolag han grundade 2015 ut pressmeddelanden om nyrekryteringar och nysatsningar. Han vill framåt snabbt, det står helt klart. Men under samtalet med honom verkar det som att han börjat inse att en del saker måste ta lite längre tid för att skapa stabilitet i företagsbygget.

I nästa andetag säger han att börsen absolut är en möjlighet, ja kanske en förutsättning för att man ska kunna få till den tillväxt han siktar på. Han ser det som högst troligt att man börsnoterar Croisette om kanske fyra år.

Det handlar då inte om att göra någon exit, utan att en notering skapar nya möjligheter för att ta in nödvändigt kapital för att klara tillväxtmålen. Det kan även underlätta för att finna rätt personal och kunna växa snabbare internationellt. Sex år har gått sedan han startade Croisette, och personalstyrkan summerar i 98 medarbetare. Det innebär att hans företagsbygge ungefär har hållit den uttagna kursen med fördubblad besättning varje år.

Sin förmåga att sälja upptäckte han redan i elvaårsåldern. Han spelade ishockey och var målvakt. Att köpa egna skydd var dyrt, men han upptäckte att det gick att beställa hem dem direkt från Kanada till betydligt lägre priser än vad som var möjligt att få i sportbutiken hemma.

– Jag fick låna pappas kort för att kunna beställa hem lite prylar och kunde snabbt sälja vidare dem med bra förtjänst via nätet. Någon stor verksamhet blev det inte men jag tror att det faktiskt påverkade mig mycket. Det gav mig bilden av att det egentligen är ganska enkelt att sätta i gång en ”business”.

Per Svensson sticker inte under stol med att han vill bygga företaget stort och tjäna pengar. Att det blev fastigheter kanske inte är helt underligt eftersom hans pappa har arbetat i branschen i många år. Men kanske var det viljan att tjäna pengar som initialt ledde honom till branschen. Han minns att vid ett tillfälle hade de besök i föräldrahemmet av en man i väldigt snygg kostym och med en riktigt häftig bil som imponerade stort på den unge Per.

– Det där var en storhusmäklare berättade farsan senare när besöket var över, minns Per Svensson. Kanske var det då som fröet till att jobba med fastigheter på något sätt började gro hos honom.

Mer extrajobb blev det under gymnasietiden. Cybergymnasiet hade etablerat sig i Malmö och Per Svensson lovordar upplägget där studenterna antingen gick för- eller eftermiddag.

– De kunde ha fler studerande per lärare genom den uppdelningen, men samtidigt hade lärarna mer tid för var och en, större var inte grupperna.

Men den stora fördelen som han såg på det då var att det gav honom möjlighet att tjäna pengar genom extrajobb vid sidan av studierna.

Han valde att läsa fastighetskunskap vid Malmö högskola under åren 2009–2012. Han stortrivdes och anser att utbildningen var riktigt bra. Tillräckligt djup och framför allt stor bredd.

Under studietiden kom Datscha på besök och gästföreläste om sitt informationssystem. Helintressant, tyckte Per Svensson och passade på att fråga om det inte fanns möjlighet att jobba hos dem. Skånemarknaden var inte särskilt väl bearbetad av dem, så han erbjöds på stående fot att sälja mot provision. Det gick över förväntan, och så snart studierna var klara fanns ett jobb som väntade på företaget, men stationeringen var i Stockholm.

– Ganska snart blev jag kundansvarig för rådgivningsföretagen, och det gav mig en jättebra inblick i hur de arbetade. Visserligen var jag där för att sälja systemet och tilläggstjänster, men jag var ju ärligt talat lika intresserad av att lära mig saker av dem.

Det blev ett naturligt steg att kliva över till Newsecs verksamhet, och det var inom deras transaktionsverksamhet han ville arbeta. Efter totalt två år i Stockholm vände han tillbaka till Malmö och skulle nu arbeta med transaktionsverksamheten inom det som kallas midcap och som styrdes från Göteborg. Det var kul men kändes samtidigt ganska ensamt, han stod själv för transaktionsverksamheten vid Malmökontoret, och de i Göteborg hade fullt upp med egna projekt så någon teamkänsla uppstod inte.

Någon direkt plan på att starta ett eget företag vid 25 års ålder hade han inte, det var mer slumpen som ledde fram dit.

Hos Newsec/Datscha hade man frukostseminarier som man bjöd in diverse talare till, och någon hade sagt att Erik Selin vore ju kul att ha med, ”men han kommer väl inte”.

– Jag undrade då om vi hade frågat honom, men det hade ingen gjort så jag tänkte det är väl bara att försöka.

Det utmynnade både i ett personligt möte med Selin och att han ställde upp på frukostmötet.

Inte långt därefter pitchade Per Svensson på ett uppdrag att sälja några fastigheter åt K-Fastigheter och lyckades nå en överenskommelse. Samtidigt undrade K-Fastigheters grundare Jacob Karlsson lite försiktigt om det här sättet att göra affären kändes bra för Per Svensson.

– Jag svarade ärligt att, nej egentligen ansåg jag att ett annat upplägg för försäljningen skulle vara bättre och fick tillfälle att prata lite om vilka andra möjligheter jag såg inom fastighetsrådgivning.

Han hade inte riktigt koll på att Erik Selin var hälftenägare i K-Fastigheter, men vid en av de vanliga veckoavstämningarna i ”firma Karlsson & Selin” hade hans namn nämnts, och det visade sig att båda tyckte att han hade något speciellt och att man skulle kunna hjälpa till lite för att hans idéer skulle kunna förverkligas.

Så kom det sig att han plötsligt lämnade Newsec och startade Croisette med Karlsson och Selin som 49-procentiga delägare.

Även om hans vision redan från början var att bolaget skulle växa sig stort så började han med att försöka göra allting själv. Han ville så gärna få i gång verksamheten. Ett lyckokast var att teama ihop med Peter Bergquist redan från början. Han blev företagets andra anställda och var helt nyexaminerad från samma utbildning som Per Svensson gått tidigare.

– Han hade också mycket energi och såg inte svårigheterna som omgivningen annars delade med sig rikhaltigt av. Han blev ansvarig för uthyrningsverksamheten. Vi tittade på hur man gjorde och funderade ut hur man i stället borde göra. Det han började bygga har utvecklats riktigt bra sedan dess.

Att få till ett första bokslut med svarta siffror beskriver Per Svensson som mycket tufft, men att det samtidigt var en hederssak.

– Det var visserligen tryggt att veta att jag hade backning av Jacob Karlsson och Erik Selin finansiellt, men jag ville verkligen visa att det kunde fungera utan tillskott av kapital.

Man kan tycka att det är snabbt marscherat att växa till nära 100 anställda på fem år, men det är absolut ingen gräns för Per Svensson. Han siktar vidare och har därför redan skaffat sig ”brohuvuden” utanför Sverige för att kunna växa på flera olika geografiska marknader. Något överraskande var det på Island det första internationella steget togs och nyligen har man även startat upp i Danmark. De här verksamheterna är än så länge embryon, men särskilt för Danmark ser Per Svensson goda möjligheter att växa ordentligt de närmaste åren.

– Jag tror att vi kommer att ha 4–5 kontor där ganska snart. Var man växer beror i stor utsträckning på var man hittar rätt person att starta verksamheten.

– Vi vill ha lokal förankring och kombinera det med Croisettes energi och framåtanda.

Han ser inget konstigt i att så snabbt gå utomlands. Tvärtom menar han att affärsidén och ett mer modernt sätt att driva verksamheten på kan vara till företagets fördel när man ger sig in på en marknad som den i Storbritannien, som har en tradition som sträcker sig över sekler med fastighetskonsulter.

– Det är mycket möjligt att vår approach fungerar ännu bättre där. Det är mycket troligt att det inom en nära framtid, säg inom ett år, blir en av de nya marknader där vi etablerar oss, men det kan också bli i Tyskland eller Finland som nästa kontor startas.

Per Svensson är medveten om att den stil han valt för att sätta fastighetskonsulten Croisette på kartan retar en del av konkurrenterna. Tydlig marknadsföring, kaxig och kanske till och med lite uppkäftig.

– Om de retar sig på mig och min vision och lägger sin energi på det, så är det något jag inte bekymrar mig över. Från min sida handlar det faktiskt mest om att sprida visionen om vart vi siktar, det ska vara solklart vart vi ska. Säger man något högt så händer det.

– Tack vare att vi växer och berättar att vi siktar högt så möts vi också av mycket nyfikenhet och intresse. Ibland får vi frågor från internationella aktörer, och är det något vi ännu inte behärskar eller har bemanning runt så får vi helt enkelt svara att vi ännu inte kan hjälpa dem. Jag skulle se det som ett större problem om vi aldrig fick sådana frågor.

Förutom att växa inom befintliga kontor och till nya geografiska delmarknader vill han addera nya verksamhetsområden. Det senaste året har företa­get påbörjat respektive intensifierat satsningar inom två av deras senaste verksamheter, sådana som man sällan finner hos övriga fastighets­konsulter. Rekrytering och interimslösningar samt försäkringar. Men hos Croisette heter de Human Capital samt Insurance Advisory.

Att vara så nystartade och satsa på expansion mitt i en pandemi – hur har det fungerat?

– Ett tag kändes det ganska nattsvart, men sedan vände det till att bli något utvecklande. Något som jag tycker är jättekul är att många i bolaget vill skruva upp intäktsbudgeten lite till. Kulturen hos oss har alltså blivit positivare under den här perioden.

– Och vad gäller frågan om var medarbetarna ska arbeta så har vi hos oss inget krav på att det ska ske från kontoret. Men vi gör allt för att medarbetarna ska trivas där och kommer alltid att ha plats för alla.

Vad har så här långt varit det tuffaste i resan med Croisette?

– Jag får nog säga de gånger som medarbetare slutar hos oss. Oavsett om det sker på egen begäran eller om det är vi som tycker att det inte fungerar. Vi försöker faktiskt att vara snälla mot varandra, som en stor familj och med en härlig kultur.

Hur har din egen roll förändrats sedan starten?

– Jag vet inte om den förändrats så mycket, jag har väl helt enkelt fortsatt att vara lite allt i allo. Jag gillar ju att arbeta med transaktioner, men det innebär att jag blir en frånvarande ledare när en sådan process tar fart. Dessutom är det mycket arbete med expansionen. Jag försöker att strukturera mitt arbete bättre men har väl inte riktigt kommit fram till en bra lösning än.