Redo för förnyelse

Kristin Willerström

Född: 1981 i Bromma.

Bor: Bromma.

Utbildning: BA Hons Business with Property, University of Westminster, London. Postdip in Surveying/Real Estate, The College of Estate Management, Reading. MRICS, The Royal Institution of Chartered Surveyors.

Aktuell: Nordenchef för Pembroke som nyligen har fått klartecken för att påbörja nya Hästen 21.

Om branschen: ”Man behöver vara lyhörd för vad kunden vill ha och ha en tidig dialog så att man löser problem innan de uppstår.”

Karriären i korthet

2005: Förvaltningsassistent hos Scope, London.

2006: Värderare hos Savills, London.

2009: Asset manager hos Axa Real Estate, Stockholm.

2016: Pembroke, Nordenchef sedan 2020.