UC: Högt antal konkurser i hela landet

– Det är förvånande samtidigt som vi ser att minskningen av nyetablerade företag är mest påtaglig i södra Sverige, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

Under oktober månad ökade konkurserna i Sverige totalt sett med 38 procent i jämförelse med samma period i fjol. UCs statistik visar på att det finns skillnader mellan landets olika elområden. Under den gångna månaden har konkurserna procentuellt sett ökat mer i elområden ett och två, som motsvarar Luleå och Sundsvall, än i övriga landet. I elområde fyra, som motsvarar Malmö, var ökningen av konkurser mellan september och oktober i år som lägst.

– Den här utvecklingen är kanske inte vad de flesta i första hand hade förväntat sig. Elkostnaderna har skjutit till extrema höjder i södra Sverige under hösten. Men det tar ett tag innan bolag hamnar i konkurs. Elpriset är en påverkansfaktor av flera till att många företag har det tufft just nu. Den direkta kopplingen mellan effekten av ökade elpriser och konkurser, inte minst bland småföretagare, är något vi troligtvis kommer att få se senare i vinter, menar Johanna Blomé.

Antalet konkurser har ökat i jämförelse med samma månad i fjol inom nio av de tio branscher som ingår i UCs statistik. De branscher som drabbats hårdast är partihandeln som ökat med 72 procent, hotell- och restaurang som ökat med 66 procent och detaljhandeln som ökat med 40 procent. Inom samtliga tre branscher är nu antalet konkurser högre än de var under pandemin.

– Sedan sommaren har konkurserna inom samtliga dessa branscher vänt uppåt, och nu ligger de på rekordhöga nivåer. Antalet konkurser är högre än de var under pandemin. Den perfekta ekonomiska storm som vi pratat om under en period med krigets effekter, inflationen, räntorna och energipriserna slår nu till med full kraft. Flera branscher som hade det svårt under pandemin har fått det ännu tuffare. Även inom transport, som tidigare under hösten stack ut med minskat antal konkurser, har konkurserna nu tagit fart. Det visar på en negativ trend som tyvärr kommer att drabba många fler företag framöver, avslutar Johanna Blomé.