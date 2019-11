Tips från personalen gav 130 nya lägenheter

Det gick ut ett upprop bland medarbetarna på kommunala Bostadsbolaget i Göteborg om att hitta utrymmen i fastigheterna som skulle kunna byggas om till lägenheter. Två år senare blir 52 nya lägenheter klara för uthyrning och ytterligare drygt 70 är på gång. Allt utan ett enda spadtag i marken.

– Det råder fortfarande stor bostadsbrist här i Göteborg och vi gör allt vi kan för att få fram nya bostäder, säger Kicki Björklund, vd för Bostadsbolaget.

Därför skickade hon i mars 2017 ut ett personligt mejl till var och en av medarbetarna på Bostadsbolaget där hon bad dem fundera över utrymmen de kände till, till exempel oanvända lokaler, tidigare tvättstugor, större förråd, vindar och liknande, som kunde byggas om till lägenheter.

Och svaren lät inte vänta på sig. Över 200 skarpa förslag kom in från personalen ute i områdena.

Under 2019 färdigställs 52 lägenheter, bland annat 24 stycken i Majorna och nio i Brunnsbo, som just nu hyrs ut via Boplats och Bostadsbolagets interna omflyttningsplats.

Även Hammarkullen, Robertshöjd, Brunnsbo, Biskopsgården, Gamla Järnbrott och olika adresser i centrum har fått eller kommer få nya lägenheter.

Men än är arbetet inte färdigt, tips från personalen fortsätter att komma in och Bostadsbolaget har nu en väl utarbetad rutin för att snabbt ta hand om alla förslagen som dyker upp.

– Det är fantastiskt att se vilket resultat det blir när vi går ihop med våra olika kompetenser och tillsammans jobbar mot samma mål, säger Kicki Björklund.