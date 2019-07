Svarta månader för byggare

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 5–6/2019)

Egentligen är marknadsläget för byggföretagen ganska bra. Det är god efterfrågan på de flesta av deras tjänster, även bostadsbyggande. När nu flera byggföretag slänger in handduken beror det till stor del på försyndelser som gjordes för flera år sedan, när de tog hem projekt till allt för låga marginaler och när en hel del av dem inte kunde hålla fingrarna borta från att gå in i egna bostadsutvecklingsprojekt.

Vare sig de tagit in projekten helt i den egna balansräkningen eller om de gjort det i någon form av joint venture så är det främst där det tagit stopp. När en entreprenadverksamhet med 200–300 miljoner kronor i omsättning drivs med endast någon enstaka procent i marginal kan en smäll på 10–20 miljoner från ett projekt innebära att en obeståndssituation uppstår.

I Stockholmsområdet har den senaste månaden BTH Bygg beviljats företagsrekonstruktion och Q-gruppen Bygg gått i konkurs. Bägge har haft dålig lönsamhet i flera år och dessutom tagit en del positioner i bostadsutveckling. Q-gruppen var till exempel med och bjöd 35.550 kronor per kvm BTA bostadsbyggrätt i Globenområdet för två år sedan.

BTH räknar med att efter rekonstruktion driva vidare verksamheten fokuserad mot byggservice. Även Q-gruppen kommer att finnas kvar. Övriga bolag inom gruppen är inte satta i konkurs och byggverksamheten kommer att drivas via ett nytt bolag.

Sedan finns det ett byggföretag där frågetecknen är betydligt större. Vad är det egentligen som har hänt? Det gäller OP2 Byggnads som visade upp en omsättning på nära 350 miljoner kronor 2017. Bolaget har bytt ägare vid flera tillfällen de senaste 3–4 åren och befinner sig i en bolagsgruppering där det ser minst sagt rörigt ut.

Det började redan under 2015 när byggföretaget såldes in till Mindhouse/RealXState där det senare blev utkastat från First North-listan i början av 2016. Det såldes då vidare till Octego Group och senare har det strukturerats in i B38 Sweden.

Ägarbilden till Octego och B38 är i stort densamma och Octego ligger även bakom Aspect Properties som just nu har en obligation om 250 mkr i ”default”. Investerarna har varken fått ränta eller fått återbetalning av kapitalet.