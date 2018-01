Stordalen lämnar över Choice till barnen – behåller fastigheterna

Fakta om Strawberry Holding AS

●Familjen Stordalen är hundraprocentig ägare av Strawberry Holding AS.

●Totalt består Strawberry Holding AS av 4 verksamheter som opererar inom olika verksamhetsområden.

●Koncernen investerar huvudsakligen inom egendom, finans, hotelldrift och konst.

●Koncernen stödjer dessutom utvalda initiativ och organisationer som bidrar till ett mer bärkraftigt samhälle.

Fakta om överföringen av ägarskapet

●Petter A. Stordalen överför 99,99 % av sina aktier i ägarbolaget Strawberry Holding AS till tre investeringsföretag (Rosales Invest AS, Rosoideae Invest AS och Rosasease Invest AS) som ägs av hans tre barn Emilie (25), Jakob (23) och Henrik A. Stordalen (20).

●Petter A. Stordalen behåller 0,01 % av aktierna i Strawberry Holding AS och genom tillhörande aktieägaravtal, behåller Petter A. Stordalen sin kontrollerande funktion över Strawberry Holding AS så länge han lever. Överföringen innebär i praktiken därmed inga ändringar utöver själva ägarskapet i familjen.

●Avtalsupplägget säkerställer kontinuitet och långsiktighet genom att hindra möjligheten att koncernen säljs, delas eller börsnoteras.

●Företaget Strawberry Fields, som är ett rent egendomsbolag och som ägs av Petter A. Stordalen privat, omfattas inte av överföringen.