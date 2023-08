SBB tappar sin CFO – slutar

Samhällsbyggnadsbolaget meddelar att CFO Eva-Lotta Stridh valt att avsluta sin tjänst. Hon kvarstår i rollen under uppsägningstiden på tre månader.

Eva-Lotta Stridh har varit CFO för SBB sedan 2016. Innan dess var hon under ett par års tid CFO på Rikshem och hon ver en av de medarebetare som Ilija Batljan handplockade till SBB när han startat bolaget. Under en mellanperiod var hon bland annat financial manager på Oscar Properties (2015-2016).

Rekryteringsprocessen av en ny CFO inleds omgående och Eva-Lotta Stridh kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid om tre månader.

–Eva-Lotta har spelat en oumbärlig roll i att bygga upp SBB från grunden till Nordens ledade fastighetsbolag inom social infrastruktur och jag vill önska henne lycka till i framtiden. Att hon fortsätter arbeta under sin uppsägningstid ger oss kontinuitet under rekryteringsprocessen, säger vd Leiv Synnes.