Revelop hyr ut till gymnasium i Sollentuna

Revelop förvärvade fastigheten Ekplantan 1 i Sollentuna under första halvåret 2022 från Corem. Nu har Revelop och Thorengrupp erhållit alla nödvändiga myndighetstillstånd och bygglov och tanken är att Thorengruppen kommer driva praktisk utbildning under namnet Yrkesgymnasiet efter att de tillträtt under det fjärde kvartalet i år.

Revelop har anpassat lokalerna efter hyresgästens behov och har bland annat investerat i fastighetens tekniska system för att få en mer energieffektiv och miljövänlig drift.

– När vi förvärvade Ekplantan 1 var den tomställd sedan många år. Vårt team har på rekordfart genomfört affärsplanen samtidigt som vi tillgodoser hyresgästens behov av nya ändamålsenliga lokaler. I samband med att vi anpassar byggnaden för gymnasieskola investerar vi i teknik för att skapa en modern och hållbar fastighet, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos i en kommentar.

Den aktuella fastigheten ligger på Djupdalsvägen 17–19.