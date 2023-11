Normal expanderar igen – öppnar två nya

Den danska lågpriskedjan Normal öppnar under våren 2024 i Västberga Handel, söder om Stockholm. Lokalerna med en yta om 800 kvm, ligger i Balders fastighet. Under våren öppnar Normal även hos Diös i Stenstan, i Sundsvall, i lokaler om 435 kvm.

Läs även Balder köper Västberga Handel från Atrium Ljungberg

– Vi är glada över att komplettera handelsplatsen med Normal som hyresgäst. En hyresgäst vi vet levererar, med bevisad historia som kommer passa utmärkt bland de andra butikerna, säger Gustav Pokorny, vd för Herde som hyr ut handelsplatsen.

Den danska lågpriskedjan flyttar in i lokaler om 800 kvm och flyttar in i Västberga Handel under våren 2024.

Normal har i dag mer än 550 butiker i Europa sedan 2013. Första butiken i Sverige öppnades i Malmö 2018 och sedan dess har kedjan expanderat rejält i Sverige.

I Västberga handelsområde finns butiker som Coop, Rusta, Jysk och Systembolaget. Fastigheten Arbetsstolen 3, som ägs av Balder, har en lokalyta om cirka 18.200 kvm. 2018 sålde Atrium Ljungberg Västberga Handel till Serena Properties, där Balder är majoritetsägare, för 437 mkr.

Under samma tidpunkt öppnar Normal även hos Diös i Sundsvall. Lokalerna med en yta 435 kvm ligger i Stenstad på Storgatan 40, mellan O´Learys och Kicks. Det blir kedjans femte etablering hos Diös.

– Det är med stor glädje vi välkomnar Normal till Sundsvalls stadskärna. Det är ett oerhört starkt varumärke som kommer att bidra till citys attraktionskraft. Vi har en riktig energifylld vår framför oss med öppning av både Normal och Clas Ohlsons nya butiker. Det är ett faktum att flera väletablerade aktörer håller ögonen på Sundsvall och intresset för moderna butikslokaler i attraktiva lägen i stadskärnan ökar, säger Maryanne Karlsson, kommersiell förvaltare, Diös Sundsvall.