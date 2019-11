Nordier klart för 500 kvm i Urban Escape

Nordier lämnar lokalerna vid Hamngatan – flyttar in i AMF:s Urban Escape.

Nordier Property Advisors blir grannar med bland andra Microsoft, EQT, Kindred, Wework och Netlight.

I februari lämnar fastighetsrådgivaren Nordier Humlegårdens lokaler på Hamngatan 15, Styrpinnen 19 – nära Volkswagens showroom, och flyttar 350 meter västerut. Det kan Fastighetsvärlden avslöja.

Ny adress blir Regerinsgatan 25 – och 500 kvm i AMF Fastigheters omtalade kontorskvarter Urban Escape.

I dag har Nordier 300 kvm – men det börjar bli trångbott, säger vd:n Johan Hane till Fastighetsvärlden.

– Det här blir väldigt bra med stora öppna ytor, mycket ljusinsläpp och fina mötesrum. Vi kommer att kunna växa in i lokalen. Vi är just nu 27 personer men är under expansion på alla nivåer.

– Och det blir ännu enklare för våra kunder, som är bilburna, med parkeringar – och med närhet till tunnelbana. Sedan finns det en skön puls i nya Gallerian intill.

Nordier växer i långsam takt men har inget växtkrav, säger Johan Hane.

– Vi har suttit här vid Norrmalmstorg i fyra år. Det är en väldigt fin lokal med en bra husvärd – men eftersom det finns två korridorer så blir det lätt grupperingar och det vill vi inte ha. Vi vill ha en öppen kontorslösning.

Nu blir Nordier bland de sista hyresgästerna som flyttar in i Urban Escape. Inflyttning sker i mitten av februari. Datum ej ännu spikat.