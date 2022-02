NCC på god väg mot sitt mål

Det var ökningar av rörelseresultatet inom samtliga segment, förutom industry, hos NCC under 2021. Totalt uppgick rörelseresultatet till 1825 mkr (1360) vilket är en ökning om 34 procent.

Inom property development var marginalen betydligt lägre än året innan men genom större omsättning ökade resultatet där till 478 mkr (434). Uthyrningsgraden i de projekt som pågår i Danmark, Finland och Sverige är 58 procent. I de svenska projekten, som står för tre fjärdedelar av volymen är den 61 procent. Färdigställandegraden i de svenska projekten är 64 procent i snitt.

Framåt räknar man med att bredda sin fastighetsutvecklingsaffär från att enbart ha varit inriktad mot kontor och samhällsfastigheter de senaste åren. Man undersöker möjligheterna att även utveckla hyresfastigheter, en linje som försvann när Bonava knoppades av för flera år sedan.

Resultatet per aktie hamnade på 14 kronor, vilket betyder att man tydligt närmat sig målet för helåret 2023 om minst 16 kronor per aktie. Styrelsen föreslår nu en ökning av utdelningen till 6 kronor per aktie mot förra årets 5 kronor.

Ur bokslutet för 2021: