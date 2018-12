M&G köper kontorshus för 1,2 miljarder i centrala Helsingfors

Brittiska M&G är på offensiv i Norden. I början av 2017 gjorde bolaget till exempel sitt första köp i Sverige genom att förvärva fastigheten Blekholmen 1 i centrala Stockholm från Niam för 2,2 miljarder kronor, läs mer här.

Fastigheten i Helsingfors som förvärvas nu är på 11.800 kvm och är fullt uthyrd. Fastigheten är byggd så sent som 2012 och är en av få mycket moderna kontorsfastigheter i centrum.

Priset är 116 miljoner euro.

– Den finska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt och flera nyckeltal pekar åt rätt håll och ligger över medel i eurozonen. Vi är glada att lyckats göra detta förvärvet åt våra investerare, säger Thorsten Slytå, ansvarig för M&G Real Estate Norden.

Fastigheten på Blekholmen i Stockholm är egentligen inte det första svenska köpet för M&G. Redan 2007 förvärvade man fastigheten Paradiset 14 på Kungsholmen från Niam – en fastighet som man fortfarande har kvar. Förvärvet då ägde dock rum under det äldre namnet PRUPIM(Prudential Property Investment Managers). Under det namnet har man även köpt bland annat handel i Burlöv och logistik i Göteborgsområdet. I Sverige har man under M&G-namnet även köpt en samhällsfastighet på Gotland.

M&G fastighetsbestånd i norden värderas till cirka 7 miljarder kronor.