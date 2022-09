Lista: 13 nya restauranger och kaféer till Arlanda

Den nya marknadsplatsen öppnar med start 2023 på Arlanda och är av de största satsningarna någonsin på mat- och dryck på flygplatsen. I och med satsningen kommer Swedavias samarbetspartner SSP lansera ett flertal helt nya och välkända koncept för mat- och dryck. Ytterligare mat- och dryck-koncept förväntas etableras efter hand av andra aktörer.

Samtliga koncept som SSP lanserar är helt nya för flygplatserna och många av dem kommer att vara en del av marknadsplatsen som just nu byggs på Arlanda. Den första delen av marknadsplatsen beräknas stå klar till sommaren 2023. När allt står klart under 2024 kommer marknadsplatsen mäta cirka 11.000 kvadratmeter där man samlat restauranger för olika smaker och behov, med allt från fine och casual dining till caféer och renodlade grab and go enheter.

Varumärken som SSP introducerar på Stockholm Arlanda Airport är:

Jureskogs

Upstairs & Bar

Cornelius Coffee

Barino Café

Barino Restaurant

Take Away Mart

Hawaii Poké

Eatery Garden

Craft n’ Draft

Panini Internazionale

Taco Bar

Meze Fabriken

Pong Express

Varumärken som SSP introducerar på Göteborg Landvetter Airport är:

Bastard Burgers

Fika

Barino

Bistro & Bar

Cornelius Coffee

– Vi är väldigt glada att SSP fortsätter att satsa och utveckla sina koncept på Arlanda och på Landvetter. Vi fortsätter att bibehålla vår långvariga relation och har nu möjligheten att erbjuda resenärerna ett ännu större och bredare utbud, men också vad gäller pris. På våra flygplatser ska det finnas ett något för allas plånböcker. När allt står klart kommer en modern och levande marknadsplats att skapa en helhet, med en enorm spännvidd, som vi tillsammans kan ge resenärerna, säger Charlotte Ljunggren, Direktör Marknad och försäljning, på Swedavia.