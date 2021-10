Klart: Byråerna som går vidare för stationsprojektet i Göteborg

De fyra arkitektkontoren som kvalificerar sig till det parallella uppdraget är: de danska byråerna Cobe A/S och Dorte Mandrup A/S, norskdanska Reiulf Ramstad Arkitekter AS samt svenska Erséus Arkitekter.

Jernhusen utsåg i fjol Krook & Tjäder för gestaltning av det nya stora stationshuset, om 34.000 kvm, som ger stationsområdet en ny framsida mot norr.

Den aktuella Mittuppgången, som blir en av tre uppgångar för västlänkens station Centralen, kommer att bli huvudentré från norr till Centralstationen – med ett strategiskt läge vid foten av den nya Hisingsbron.

Stationen blir en länk mellan regionala tåg, stadens kollektivtrafik samt den övriga centralstationen.

Just nu jobbar Jernhusen även med ett annat parallellt uppdrag, där fyra byråer tävlar, för omdaningen av centralstationen i Stockholm. Ett jätteprojekt om 33.000 kvm.

Per Bornstein, sakkunnig arkitek och medlem i bedömningsgruppen för Göteborgsprojektet, kommenterar urvalsprocessen för Mittuppgången:

– I en omfattande och noggrann process som påbörjades före sommaren har bedömningsgruppen identifierat fyra förslag som alla visat insikt och förståelser för den komplexa miljö som den nya stationen kommer ingå i säger Roger Sundbom regionchef Jernhusen och fortsätter, vi är glada över det stora intresset och ser nu fram emot en intressant och utvecklande process i samverkan med de fyra utvalda teamen.

Stationen planeras att stå klar vid Västlänkens invigning i december 2026.

– Det är med tillförsikt och med glädje som vi har valt ut dessa fyra arkitektkontor, som alla tillhör de främsta i Skandinavien. Deras samlade erfarenheter och meriter har övertygat oss om att vi kommer få rätt lösning och den bästa utformningen för Västlänkens station Centralen, säger Per Bornstein.

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2.000 nya bostäder, 19.000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Bedömningsgruppen bestående av Jernhusen, Göteborgs stad, NCC och Per Bornstein sakkunnig arkitekt hade att välja mellan totalt 28 inskickade förslag.

Förhoppningen är att det förslag som väljs presenteras under senare delen av januari 2022.