Heta frågor hos FV i Almedalen

Just nu pågår Fastighetsvärldens heldagseminarium i Almedalen, som behandlar två heta ämnen – samhällsfastigheter och bostadsfastigheter. Diskussionen har under förmiddagen gått varm. Det kanske största problemet just nu är antagligen den svaga kronan – och hur illa har SBB:s problem egentligen smittat marknaden?